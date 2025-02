Quả phạt đền khiến Ten Hag bị MU sa thải đứng đầu 13 lỗi VAR của Premier League 06/02/2025 12:33

Theo những phát hiện từ hội đồng "Sự cố quan trọng trong các trận đấu của Premier League", đã có ít lỗi VAR hơn so với giai đoạn này của mùa giải trước, mặc dù một số lỗi nghiêm trọng đã xảy ra. Một số người hâm mộ có thể cảm thấy rằng lỗi của VAR xảy ra vào mỗi cuối tuần tại Premier League, nhưng nhóm chuyên gia "Sự cố quan trọng trong các trận đấu ở Premier League (KMI)” đã phát hiện ra rằng tổng số lỗi thấp hơn đáng kể.

Điều đó không có nghĩa là không có một số sai lầm đặc biệt gây tổn hại. 13 lỗi của VAR trong mùa giải này được nhóm KMI xác định bao gồm một lỗi từ quả phạt đền khiến Ten Hag bị MU sa thải, trong khi đội bóng đang bay cao tại Premier League là Nottingham Forest cũng bị ảnh hưởng.

VAR ở Premier League tạo ra rất nhiều tranh cãi mùa này. ẢNH: GETTY

KMI thống kê rằng 66 trong số 70 lần can thiệp của VAR là đúng trong mùa giải này, với tổng cộng 13 lỗi - bao gồm bốn can thiệp không đúng và chín lần VAR không vào cuộc - giảm so với số lỗi của mùa giải trước. Tổng số lần VAR mắc lỗi là 20 ở giai đoạn này của mùa giải trước, tăng lên 30 vào cuối mùa giải.

Trong khi hội đồng KMI vẫn chưa làm sáng tỏ chín lần VAR không can thiệp thì thông tin chi tiết về bốn lỗi còn lại đã được cung cấp. Cụ thể:

1. Matthijs de Ligt bị quả phạt đền oan (West Ham vs Manchester United)

Cuối tháng 10 năm ngoái, Manchester United đến London gặp West Ham khi HLV Erik ten Hag đang chịu áp lực khủng khiếp. Crysensio Summerville và Casemiro ghi 2 bàn cho mỗi đội trong hiệp 2 để đưa tỉ số là 1-1 đến thời gian bù giờ. Vào thời gian bù giờ, hậu vệ Matthijs de Ligt của MU tranh chấp với tiền đạo Danny Ings của West Ham ở rìa vòng cấm.

Quả phạt đền khiến Ten Hag bị MU sa thải đứng đầu 13 lỗi VAR của Premier League. ẢNH: PA

Coote cũng là trọng tài trên sân trong lần này và quyết định không có lý do gì để can thiệp. Tuy nhiên, Michael Oliver là người làm nhiệm vụ VAR và ông không đồng ý, cử trọng tài Coote đến màn hình giám sát để xem lại tình huống

Cuối cùng, một quả phạt đền đã được trao cho West Ham, với Jarrod Bowen ghi bàn thắng quyết định ấn định tỉ số 2-1. Ten Hag tức giận, phàn nàn rằng không có "sai lầm rõ ràng và hiển nhiên" nào thúc đẩy VAR phải can thiệp, và chính trận thua đó khiến Ten Hag bị MU sa thải sau đó.

2. Bàn thắng không được công nhận của Dango Ouattara (Bournemouth vs Newcastle)

Lỗi đầu tiên trong bốn lỗi xảy ra vào tháng 8 năm ngoái. Dango Ouattara của Bournemouth nghĩ rằng anh đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Newcastle, nhưng VAR can thiệp mặc dù trọng tài chính trên sân David Coote đã công nhận bàn thắng.

Dango Ouattara của Bournemouth ghi bàn thắng không được công nhận. ẢNH: GETTY

Ouattara bật cao nhất để đánh đầu tung lưới Newcastle từ quả phạt góc ở phút cuối trận của Lewis Cook, nhưng có những câu hỏi về việc liệu cầu thủ người Burkina Faso có dùng tay chơi bóng hay không. Đó là cách quan chức VAR Tim Robinson nhìn nhận, nhưng KMI thì không đồng ý.

Quyết định này có nghĩa là trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng nếu bàn thắng ở phút thứ 90+3 đó được công nhận, Bournemouth đã giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle. Đội của HLV Andoni Iraola vui hơn khi hết giờ trong trận đấu lượt về vào tháng 1, khi cú hat-trick của Justin Kluivert giúp Bournemouth rời khỏi sân St James' Park của Newcastle với chiến thắng 4-1.

3. Thẻ đỏ của Christian Norgaard (Everton vs Brentford)

Bây giờ chúng ta chuyển sang tháng 11 năm ngoái và một trận đấu tại sân Goodison Park. Everton và Brentford đã hòa không bàn thắng, nhưng mọi chuyện có thể đã khác nếu đội trưởng đội khách Christian Norgaard không bị đuổi khỏi sân trước khi kết thúc hiệp một.

Chiếc thẻ đỏ của Norgaard cũng là sai lầm từ VAR, bên cạnh quả phạt đền khiến Ten Hag bị MU sa thải. ẢNH: GETTY

Trọng tài chính Chris Kavanagh không phạt Norgaard sau khi cầu thủ người Đan Mạch trượt chân khi cố gắng cản phá cú Ethan Pinnock. Tuy nhiên, trọng tài VAR Matt Donohue đã đưa Kavanagh vào màn hình và quyết định rút thẻ đỏ được đưa ra.

Brentford đã kháng cáo quyết định này và lệnh cấm ba trận của Norgaard cuối cùng đã bị hủy bỏ. Đây là một trong ba lần hủy bỏ như vậy trong mùa giải này, mặc dù hội đồng KMI chưa nêu rõ liệu hai lần còn lại - Bruno Fernandes của Manchester United trong trận đấu với Tottenham và Myles Lewis-Skelly trong trận của Arsenal với Wolves - có bị coi là VAR can thiệp sai lầm hay không.

4. Chris Wood việt vị (Nottingham Forest vs Southampton)

Nottingham Forest tưởng như đã dẫn trước Southampton 4-1 vào tháng 1, với Nikola Milenkovic đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, màn ăn mừng của Nottingham Forest nhanh chóng bị VAR làm gián đoạn.

Các cầu thủ Nottingham phản đối trọng tài nhưng không thành công. ẢNH: PA

Trọng tài chính trên sân Anthony Taylor không thấy có gì sai với bàn thắng, nhưng được yêu cầu xem lại VAR để xác định xem tiền đạo Chris Wood có việt vị và cản trở trận đấu hay không. Taylor quyết định Wood - đứng giữa Milenkovic và thủ môn Aaron Ramsdale của Southampton - thực sự đã cản trở.

Ban KMI sau đó đã cho rằng quyết định này là không chính xác. Quyết định này không phải trả giá quá đắt cho đội của HLV Nuno Espirito Santo khi Southampton vẫn giữ được chiến thắng 3-2.