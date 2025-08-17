Quảng Trị: Cây phượng lớn bất ngờ bật gốc, 4 người đi đường thoát nạn 17/08/2025 20:11

(PLO)- Cây phượng lớn bật gốc, đè trúng hai xe máy đang di chuyển khiến bốn người một phen hú vía.

Chiều 17-8, một cây phượng cổ thụ trên đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bật gốc, đè trúng hai xe máy đang di chuyển trên đường.

Cây phượng lớn bất ngờ bật gốc. Ảnh: LQH



Theo các nhân chứng, vào khoảng 16 giờ 45 phút, cây phượng có đường kính lớn đã bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường. Cây đổ gãy đã đè lên 2 phương tiện đang lưu thông trên đường.

Được biết, một xe máy do người mẹ điều khiển chở theo con nhỏ và một xe máy khác do hai vợ chồng điều khiển đã bị cây đè trúng.

Cây bị gãy đổ. Ảnh: LQH

Tại hiện trường, phần thân và cành cây lớn đã đè lên hai phương tiện. Tuy nhiên, cả bốn người đều may mắn thoát nạn, không bị thương tích.

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Đông Hà cho biết, nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường đã cử lực lượng liên quan đến hiện trường để xử lý vụ việc. Đồng thời sẽ tiến hành rà soát lại tất cả cây xanh ven đường để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.