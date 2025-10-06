Quảng Trị: Hiệu trưởng nói gì về suất ăn 25.000 đồng của 1 học sinh ở trường gây xôn xao 06/10/2025 20:34

(PLO)- UBND phường Ba Đồn (Quảng Trị) đang xác minh, làm rõ suất ăn 25.000 đồng của học sinh tại một trường tiểu học gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngày 6-10, trên một số trang facebook lan truyền hình ảnh được cho là bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Khay cơm trong ảnh gồm cơm trắng, khoảng ba miếng chả, trứng luộc, muối mè và canh nhưng chỉ lác đác vài lá rau. Nội dung thông tin đi kèm cho biết mức giá mỗi suất ăn 25.000 đồng.

Hình ảnh suất ăn được cho là tại một trường tiểu học ở Quảng Trị lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh này sau đó đã nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận cho rằng khẩu phần ít so với mức giá, khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.

Một số người còn chia sẻ lại hình ảnh suất ăn và đăng trên trang facebook cá nhân, bày tỏ bức xúc.

Bước đầu, địa phương xác nhận hình ảnh phản ánh bữa ăn trưa ngày 6-10 của Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Một tài khoản cá nhân ngụ tại tỉnh Quảng Trị đăng tải lại hình ảnh cùng nội dung thể hiện sự bức xúc với suất ăn 25.000 đồng tại trường. Ảnh: chụp màn hình

Liên quan đến sự việc, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, cũng thừa nhận suất ăn nói trên là chưa đạt yêu cầu.

“Là Hiệu trưởng, tôi nhận thấy suất ăn trưa nay chưa đạt yêu cầu, cần bổ sung thêm rau để đảm bảo dinh dưỡng. Nhà trường đã họp chấn chỉnh ngay trong trưa nay và báo cáo sự việc lên UBND phường Ba Đồn”, bà Thủy thông tin.

Trường tiểu học số 1 Ba Đồn - Nơi xảy ra sự việc suất ăn 25.000 đồng gây xôn xao. Ảnh: B.T

Theo bà Thủy, nhà trường ký hợp đồng với một doanh nghiệp cung ứng thực phẩm và do phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn.

Do sơ suất của đơn vị cung ứng, cộng thêm việc không sử dụng thịt lợn bị ảnh hưởng dịch tả châu Phi và khan hiếm nguồn thực phẩm sau mưa bão dẫn đến bữa ăn trưa ngày 6-10 chưa đảm bảo chất lượng.

Cũng theo bà Thủy, nhà trường hiện đang phục vụ gần 600 học sinh bán trú, với mức thu 25.000 đồng/suất ăn. Đây là tuần thứ hai nhà trường tổ chức ăn bán trú kể từ đầu năm học.