Quảng Trị lên phương án đưa 230 cán bộ về làm việc ở TP Đông Hà cũ 09/04/2026 11:02

(PLO)- Có 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị ở Quảng Trị cần được bố trí làm việc tại trụ sở ở khu vực TP Đông Hà cũ.

Ngày 9-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông tin cơ quan này đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kết quả rà soát nhu cầu, phương án bố trí trụ sở làm việc tại khu vực phía nam tỉnh; đồng thời đề xuất hướng xử lý tài sản công trên địa bàn TP Đông Hà cũ.

UBND tỉnh Quảng Trị lên phương án bố trí nơi làm việc cho cán bộ tại khu vực TP Đông Hà cũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị gồm các phường Đông Hà, Nam Đông Hà có phát sinh nhu cầu bố trí bộ phận làm việc của một số cơ quan cấp tỉnh.

Qua rà soát, có 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị cần được bố trí làm việc tại các trụ sở khu vực này.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét, báo cáo thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện phương án này.