Quốc hội Peru phế truất nữ tổng thống đầu tiên 10/10/2025 13:45

(PLO)- Quốc hội Peru đã bỏ phiếu vào đêm muộn phế truất Tổng thống Dina Boluarte - nữ tổng thống đầu tiên của nước này.

Đầu ngày 10-10, quốc hội Peru bỏ phiếu phế truất Tổng thống Dina Boluarte trong phiên họp đêm muộn với lý do bà "không có năng lực đạo đức", theo hãng tin Reuters.

Đêm muộn 9-10, các nhà lập pháp Peru từ khắp các phe phái chính trị đã tập trung tổ chức cuộc bỏ phiếu về bốn kiến ​​nghị được trình lên để bãi nhiệm Tổng thống Boluarte. Các cuộc bỏ phiếu về bốn kiến ​​nghị nhận được từ 108 đến 115 phiếu thuận - nhiều hơn gấp đôi so với 52 phiếu cần thiết để tiếp tục cuộc tranh luận.

Quốc hội Peru đã bỏ phiếu vào đêm muộn phế truất Tổng thống Dina Boluarte. Ảnh: X

Sau đó, quốc hội Peru đã triệu tập bà Boluarte để tự bào chữa trước quốc hội trước khi tiến hành quá trình luận tội. Cần ít nhất 87 phiếu để thông qua kiến nghị luận tội bà Boluarte.

Tuy nhiên, bà Boluarte đã không đến và các nhà lập pháp đã có đủ phiếu bầu để tiến hành quá trình luận tội nhanh chóng. Đa số áp đảo 118/122 nhà lập pháp đã bỏ phiếu luận tội bà, bãi nhiệm khỏi chức vụ tổng thống.

Bà Boluarte đã phải đối mặt nhiều chỉ trích vì không kiềm chế được tình trạng tội phạm gia tăng. Nhiệm kỳ của bà kể từ tháng 12-2022 cũng đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình phản đối.

Bà Boluarte, 63 tuổi, trong nhiều tháng qua chỉ nhận được tỉ lệ ủng hộ từ 2% đến 4%, sau những cáo buộc bà đã trục lợi bất hợp pháp từ chức vụ và chịu trách nhiệm cho các cuộc trấn áp đối với các cuộc biểu tình ủng hộ người tiền nhiệm.

Bà Boluarte phủ nhận mọi cáo buộc trên.

Việc bà Boluarte bị phế truất tiếp tục chuỗi thay đổi lãnh đạo tại quốc gia Nam Mỹ này - nơi đã có sáu tổng thống kể từ năm 2018. Ba cựu lãnh đạo hiện đang bị giam giữ.

Chủ tịch quốc hội Perua - ông José Jerí Oré, 38 tuổi, sẽ giữ chức tổng thống lâm thời.