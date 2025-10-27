Quốc lộ 20 đoạn gần đèo Prenn ngập cục bộ, giao thông ách tắc 27/10/2025 20:27

(PLO)- Cơn mưa lớn vào buổi chiều 27-10 đã làm một đoạn Quốc lộ 20 gần chân đèo Prenn bị ngập cục bộ, giao thông hiện vẫn chưa thể lưu thông.

Video: Quốc lộ 20 đoạn gần đèo Prenn ngập cục bộ, giao thông ách tắc

Tối 27-10, UBND xã Hiệp Thạnh cho biết mưa lớn kéo dài khiến một số đoạn trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập cục bộ, nước dâng cao gần 1m nên các phương tiện chưa thể thông tuyến.

Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh bị nước ngập cao gần 1m khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Theo ghi nhận, nước từ các khu dân cư dọc Quốc lộ 20, đoạn qua hồ Lê Thứ, thôn Định An và đồi dốc hai bên đường đổ dồn ra mặt quốc lộ, khiến nhiều đoạn sâu khoản trên 70cm, có đoạn cũng gần 1m. Một số xe máy, ô tô nhỏ bị chết máy phải dắt bộ qua khu vực ngập.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương, Ban chỉ huy quân sự xã đã có mặt để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Nhà dân hai bên đường bị ngập sâu khoảng 70cm, có đoạn gần 1m.

Đến khoảng tới 19 giờ 30 phút cùng ngày, nước vẫn tiếp tục dâng cao, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các ô tô di chuyển từ Đà Lạt đi TP.HCM và ngược lại di chuyển theo cao tốc Liên Khương - Prenn và đợi thông báo mới từ đơn vị chức năng.