Tính đến 19 giờ 30 trưa 15-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 5.808 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 153.377 ca nhiễm. Như vậy, so với trưa cùng ngày, số ca tử vong tăng 117 người, số ca nhiễm tăng 2.227 người. Hiện đại dịch đã lan ra 155 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 75.559 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, không tăng so với trưa cùng ngày.



Nhân viên y tế tại một lều cách ly dã chiến ở TP Milan, Ý ngày 12-3. Ảnh: REUTERS

Cuộc sống ở Trung Quốc dần trở lại bình thường

Theo Tân Hoa xã ngày 15-3, có 28 tỉnh ở Trung Quốc đã khôi phục đường giao thông liên tỉnh, trong đó 19 tỉnh cho phép các tuyến xe buýt hoạt động trở lại, cuộc sống và hoạt động sản xuất dần trở lại bình thường.

Từ ngày 1-3 đến nay, có 1.117 trên tổng số 1.119 cửa ngõ vào và ra đường cao tốc trên cả nước ở Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau khi bị phong toả.



Tổng cộng 549 đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường làng bị phong tỏa trước đây mở trở lại và 11.198 trong số 12.028 điểm cách ly và kiểm tra sức khỏe trên đường cao tốc được tháo dỡ.



Trước đó, trong thông báo ngày 21-2, Bộ Giao thông Trung Quốc từng cho biết các tỉnh và thành phố có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 thấp sẽ được ưu tiên khôi phục toàn bộ hoạt động giao thông công cộng, gồm cả vận tải đường sắt và taxi.

Hơn 300 TP, thị trấn đã nối lại hoạt động giao thông đường bộ, trong đó có 41 nơi khôi phục hoạt động đường sắt như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến…



Ngoài ra, khoảng 78 triệu công nhân ngoại tỉnh (tương đương 60%) đã trở lại các nhà máy ở các tỉnh làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài do dịch bệnh.

Nữ hoàng Anh rời Điện Buckingham vì lo ngại COVID-19

Tờ The Sun ngày 15-3 dẫn nguồn tin nội bộ trong Hoàng gia Anh cho hay Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã rời khỏi Điện Buckingham để chuyển đến lâu đài Windsor trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.

“Bà ấy khỏe nhưng tốt nhất là nên di chuyển đi chỗ khác. Rất nhiều nhân viên của bà khá lo ngại về COVID-19. Cung điện là nơi có nhiều người đến thăm như các chính trị gia và giới chức từ khắp thế giới”, nguồn tin cho biết và nói thêm rằng nữ hoàng rời Điện Buckingham vào ngày 12-3.

“Nữ hoàng đã gặp rất nhiều người tại đó cho đến thời gian gần đây. Nhưng vẫn còn nhiều tuần nữa mới đến sinh nhật lần thứ 94 của bà nên các cố vấn cho rằng tốt nhất là nên đưa bà tránh xa nguy cơ”, nguồn tin nói thêm.



Điện Buckingham nằm ở trung tâm London, có nhiều nhân viên hơn nên có thể là nơi nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, tại đây chưa có ca dương tính nào được ghi nhận.

Tính đến tối ngày 15-3, Anh ghi nhận 1.140 trường hợp nhiễm COVID-19, 21 ca tử vong.

Mỹ bị tố bỏ tiền mua độc quyền vaccine COVID-19 của Đức

Tờ Die Welt (Đức) ngày 15-3 dẫn nguồn tin nội bộ giấu tên tiết lộ Tổng thống Donald Trump và chính phủ Mỹ đang tìm cách thuyết phục và sẵn sàng chi tiền khủng để các chuyên gia thuộc công ty công nghệ sinh học CureVac bán giấy phép sản xuất độc quyền vaccine ngừa COVID-19 cho Mỹ.

Được biết, đây là công ty có trụ sở tại bang Bade-Wurtemberg (Đức). Chính quyền Berlin trước đó cũng đưa ra đề nghị hỗ trợ tài chính tương tự.

Die Welt cũng cho hay Tổng Giám đốc CureVac - ông Daniel Menichella ngày 2-3 từng được mời đến gặp Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence ở Nhà Trắng. Tại đây, ông Trump đã thảo luận với đại diện của nhiều hãng dược lớn nhằm tìm kiếm giải pháp cho COVID-19.



Ngày 11-3, chín ngày sau chuyến thăm Mỹ và gặp hai ông Trump- Pence, ông Menichella bị sa thải. Vị trí Tổng Giám đốc được chủ tịch kiêm nhà sang lập CureVac kiêm nhiệm.

CureVac sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận chuyến thăm Mỹ của ông Menichella. Tuy nhiên, công ty này không nêu rõ liệu phía Mỹ đã đưa ra bất kỳ đề xuất hợp tác hay mua bản quyền vaccine hay chưa.

Tình hình đại dịch COVID-19 ngày 15-3 (PLO)- Tính đến 18 giờ ngày 15-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 5.925 người tử vong vì đại dịch COVID-19, 154.386 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 144 người.