Rơi trực thăng quân sự, 2 bộ trưởng cùng nhiều quan chức Ghana thiệt mạng 07/08/2025 06:24

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ của Ghana nằm trong số 8 người thiệt mạng sau vụ rơi trực thăng quân sự.

Ngày 6-8, một trực thăng quân sự rơi ở Ghana khiến toàn bộ 8 người trên trực thăng tử nạn, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ nước này, tờ The New York Times dẫn thông báo từ người phát ngôn chính phủ và lực lượng vũ trang Ghana.

Trong số những người thiệt mạng có ông Edward Omane Boamah - Bộ trưởng Quốc phòng; ông Ibrahim Murtala Mohammed - Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ, theo lời ông Julius Debrah - Chánh văn phòng chính phủ Ghana.

“Tổng thống và chính phủ xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình của các đồng chí và binh sĩ đã hy sinh khi phục vụ đất nước” - ông Debrah nói, gọi vụ việc là thảm kịch quốc gia.

Ông Julius Debrah - Chánh văn phòng của chính phủ Ghana thông tin về vụ rơi trực thăng ngày 6-8. Nguồn: AL JAZEERA

Ngoài hai bộ trưởng, trong những người thiệt mạng còn có quyền Phó Điều phối viên An ninh Quốc gia Alhaji Muniru Mohammed; Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Quốc gia (NDC) Samuel Sarpong; Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Cứu trợ Thiên tai Samuel Aboagye; cùng 3 quân nhân, bao gồm phi công, theo ông Debrah.

Ông Debrah kêu gọi treo cờ rủ trên toàn quốc cho đến khi có thông báo mới.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến trực thăng gặp nạn.

Thông tin về các trường hợp thiệt mạng được công bố vài giờ sau khi lực lượng vũ trang Ghana đăng tải trên mạng xã hội rằng một trực thăng đang bay từ thủ đô Accra đến một khu khai thác mỏ tại vùng Ashanti đã “mất tín hiệu radar”. Bài đăng cho biết đang nỗ lực thiết lập lại liên lạc.

Sau đó, quân đội xác nhận tất cả những người có mặt trên trực thăng đã thiệt mạng, và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Đồng thời, quân đội cho biết đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Các quan chức này đang trên đường đến một hội nghị về khai thác vàng trái phép tại khu vực Obuasi Black Park (vùng Ashanti) - một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy khai thác có trách nhiệm, theo các bản tin địa phương.

Theo lịch trình được giới chức công bố trước đó, sự kiện này dự kiến có sự tham gia của Tổng thống Ghana - ông John Dramani Mahama, cùng các lãnh đạo chính phủ và địa phương, đại diện hiệp hội khai khoáng và các đối tác phát triển.

Obuasi cách thủ đô khoảng 270 km đường bộ và khoảng 180 km đường hàng không.

Đây không phải là vụ tai nạn trực thăng quân sự đầu tiên tại Ghana. Năm 2002, một trực thăng quân sự được điều động để đưa những người bị thương trong một vụ tai nạn ô tô đến bệnh viện ở Accra cũng đã gặp nạn, khiến 7 người thiệt mạng.

Năm 2007, một trực thăng quân sự chở quan tài của một cựu Bộ trưởng Quốc phòng đến lễ tang đã bốc cháy và rơi sau khi va vào cột điện thoại lúc hạ cánh. Các hành khách và phi hành đoàn sống sót, nhưng thi thể không được tìm thấy, theo truyền thông địa phương.

Năm 2014, một trực thăng phục vụ đưa công nhân đến giàn khoan ngoài khơi đã bốc cháy và rơi xuống biển, khiến 4 trong số 8 người trên máy bay thiệt mạng.