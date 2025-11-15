Rợn người hình ảnh sâu róm bò lúc nhúc, 'tấn công' nhà dân ở TP.HCM 15/11/2025 16:42

(PLO)- Sâu róm bò lúc nhúc trên cây, ngoài đường và trong nhà khiến nhiều người dân ở phường Phú Lợi lo lắng.

Ngày 15-11, người dân ở phường Phú Lợi, TPHCM đang rất lo lắng vì sâu róm xuất hiện nhiều trong khu dân cư.

Sâu róm xuất hiện dày đặc trên cây ở vỉa hè trong khu dân cư.

Theo người dân ở KDC Phú Hòa (phường Phú Lợi) mấy ngày nay xuất hiện sâu róm ở trên cây, vỉa hè với số lượng dày đặc.

Một số nhà dân đã ghi nhận sâu róm bò cả vào nhà, khiến một số người dân bị ngứa.

Vì sợ sâu róm tràn vào nhà, người dân đặc biệt là trẻ em đã hạn chế ra đường. Để phòng tránh, nhiều người dân còn đóng kín cửa, che lại những chỗ hở để sâu không bò vào nhà.

Nhà người dân đã bị sâu tấn công, nhiều người bị ngứa vì lông sâu.

Một số người dân cho biết đã dùng bình xịt côn trùng để diệt sâu nhưng cũng không hiệu quả. Mọi người đang rất lo lắng vì sâu róm nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đại diện UBND phường Phú Lợi cho biết đã nắm thông tin về vụ việc và đang cho cơ quan chuyên môn xử lý sâu triệt để, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn.