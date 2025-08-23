Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Thể thao
Ronaldo lại mất danh hiệu
23/08/2025 22:14
(PLO)-Ronaldo lại mất danh hiệu lần nữa sau trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia...
Ronaldo lại trắng tay?
Trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia vừa kết thúc tại sân vận động Hong Kong,
Al Nassr
của Ronaldo mất danh hiệu vào tay Al Ahli.
Ronaldo lại mất danh hiệu
khi Al Nassr thua Al Ahli sau loạt luân lưu. Hai lần vượt lên dẫn, phút 41, Ronaldo "mở tài khoản" từ chấm 11m, nhưng phút 45+ 6 Franck Kessie quân bình cho Al Ahli. Phút 82, Marcelo Brozovic lại đưa Al Nassr vượt lên dẫn 2-1, cuối trận Ibanez san bằng 2-2 cho Al Ahli.
Hai đội bước vào loạt luân lưu...
Đến loạt luân lưu, Al Nassr sút hỏng 2 lần, Al Ahli thắng 5-3. Sang Saudi Arabia, Ronaldo vẫn chưa chinh phục thành công danh hiệu chính thức nào.Trận này đội trưởng Bồ Đào Nha và Al Nassr nỗ lực tột độ, nhưng Ronaldo lại mất danh hiệu.
Siêu cúp Saudi Arabia
có bốn đội tham dự gồm Al Nassr, Al Ahli, Al Ittihad và Al Qardisia. Tại bán kết Al Nassr đánh bại Al Ittihad 2-1, còn Al Ahli thắng Al Qardisia 5-1.
THANH PHƯƠNG
Tin liên quan
Ronaldo thể hiện đúng bản chất trong cuộc cãi vã dữ dội
Chùm ảnh Ronaldo đưa All Nassr vào chung kết Siêu cúp ở Hong Kong
TX. Nam Định, CA. Hà Nội có cửa chạm trán với Ronaldo?
từ khóa
#Ronaldo lại mất danh hiệu
#Siêu cúp Saudi Arabia
#Chung kết Siêu cúp Saudi Arabia Al Nassr- Al Ahli
Đừng bỏ lỡ
Án lệ số 18/2018/AL và hành vi lao xe vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
Khởi tố người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ về tội giết người
Danh sách cựu thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố
Bão số 5 khả năng thành cuồng phong, hướng thẳng vào miền Trung
Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I
Thêm 5 trường đại học đặc biệt tại TP.HCM công bố điểm chuẩn
Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng ở biên giới
Thêm 3 trường đại học tại TP.HCM tiếp tục công bố điểm chuẩn
Video: Chồng chém vợ rồi đốt nhà, cháy lan ra chợ ở Cà Mau
Số tiền các cựu thẩm phán đã nhận trong vụ đưa, nhận hối lộ ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
Video đang xem nhiều
Điểm tin ANTT 23-8: Bị bắt vì đổ trái phép 600 tấn rác; Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường
Bản tin trưa 23-8: Cập nhật đường đi áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 5; Thông tin mới vụ cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau
Đọc thêm
Man City thua sốc trên sân nhà
23/08/2025 21:26
Liverpool tiến rất gần đến việc chiêu mộ Isak
23/08/2025 15:37
SEA Games 33: Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia chỉ trích báo chí Thái Lan
23/08/2025 15:17
HLV Tottenham lên tiếng về việc bị tân binh của Arsenal "lật kèo"
23/08/2025 15:11
Chuyển nhượng của MU: Chính thức đàm phán mua thủ môn mới, Hojlund ra đi
23/08/2025 14:51
Premier League giải thích bàn thắng gây tranh cãi bị VAR từ chối
23/08/2025 14:28
MU đưa ra thông tin đáng lo ngại về 4 ngôi sao bị ruồng bỏ
23/08/2025 14:08
Man City – Tottenham: Thử thách khó nhằn
23/08/2025 13:56
HLV Guardiola bực bội vì tranh cãi về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới
23/08/2025 13:04
Tổng thống Trump muốn giữ cúp vàng, chủ tịch Infantino nói gì?
23/08/2025 13:02
Khi Djokovic dưỡng thân hướng đến kỷ lục đoạt Grand Slam thứ 25
23/08/2025 12:51
Căng thẳng leo thang ở SEA Games 33
23/08/2025 12:20
Tiền đạo Harry Kane ‘gây bão’ với cú hat trick
23/08/2025 11:34
CLB Công an TP.HCM thua nặng và màn trình diễn của tân binh
23/08/2025 11:05
MU từ chối 5 lời đề nghị hỏi mua Maguire
23/08/2025 07:29
Cựu ngôi sao MU phá vỡ im lặng sau án tù treo
23/08/2025 07:01
Lợi và hại của tuyển nữ Việt Nam ở giải thế giới
23/08/2025 06:39
Quả bóng vàng cho Dembele là xứng đáng
22/08/2025 17:52
‘Bom tấn’ trong đội hình nhà đương kim vô địch Việt Nam
22/08/2025 16:59
Cạm bẫy cho U-23 Việt Nam ở giải châu Á
22/08/2025 15:48
Đọc nhiều
Tiện ích
Tiện ích
Lịch tư vấn pháp luật
Bạn đọc góp ý
Liên hệ quảng cáo
Thông tin tòa soạn
Dịch vụ công CATP
Chế độ tối
Tin mới
Danh mục
Tất cả chuyên mục
Thời sự
Chính trị
Thời luận
Chính kiến
Cùng lên tiếng
Pháp luật
Chat với chuyên gia
Chính sách mới
Luật và đời
Kinh tế
Pháp lý 4.0
Quản lý
Doanh nghiệp - Cộng đồng
Phát triển Xanh
Gỡ vướng pháp lý
Đơn vị tiêu biểu
Tài chính Xanh
Đô thị
Giao thông
Môi trường
An ninh trật tự
Hồ sơ phá án
Quốc tế
Sự kiện
Quân sự
Muôn mặt
Xã hội
Giáo dục
Chọn trường - Chọn nghề
Sức khỏe
Bác sĩ online
Văn hóa
Ăn sạch sống khỏe
Thể thao
Trong nước
Quốc tế
Fair Play
Các môn khác
Video
Bạn đọc
Ý kiến bạn đọc
Tôi muốn hỏi
Cải chính
Tổ ấm tôi mơ
Thị trường - Tiêu dùng
Nhịp sống đô thị
Đèn trên biển
Thư viện ảnh
Chuyện ra khơi
Tin tức
Tài chính - Ngân hàng
Pháp lý cho kiều bào
Xe và Luật
Bất động sản
Kỷ nguyên số
Văn bản pháp luật
Trang địa phương
Video
E-Magazine
Infographic
Ảnh
Story
LENS
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng