Chung kết Siêu cúp Saudi Arabia (19 giờ ngày 23-8) Ronaldo lại trắng tay? 22/08/2025 12:59

Đây là cơ hội cho siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha có danh hiệu chính thức đầu tiên tại Al Nassr, nhưng khả năng Ronaldo lại trắng tay là điều không hề nhỏ. Trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia giữa Al Nassr và Al Ahli diễn ra lúc 19 giờ ngày 23-8 trên sân Hong Kong.

Đối thủ của Al Nassr trong trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia không phải dạng vừa. Al Ahli đang là đương kim vô địch AFC Champions League Elite. Với thành tích như thế của Al Ahli, việc Ronaldo lại trắng tay sau gần 3 năm chơi bóng ở Saudi Arabia là điều có thể xảy ra.

Al Nassr đánh bại Al Ittihad 2-1 ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia. Tuy nhiên Ronaldo lại trắng tay khi chạm trán với đội bóng lớn Al Ahli?

Cuối mùa rồi sau khi khi thâu tóm rất nhiều danh hiệu cùng Al Ahli, tiền đạo Brazil Roberto Firmino, cựu sao Liverpool đã chia tay Al Ahli để sang Qatar làm học trò HLV Xavi Hernandez ở Al Sadd.

Thời điểm hiện nay, xét về “tính ngôi sao”, Al Nassr có vẻ hơn Al Ahli. Bởi Al Nassr có những Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman, Otavio, Marcelo Brozovic, Laporte... cùng với những cầu thủ nội của Saudi Arabia hầu hết là tuyển thủ quốc gia.

Nhưng Al Ahli cũng có những gương mặt số má như Riyadh Marez, Ivan Toney, Ibanez, Kessie, Enzo Millot, Mendy và cũng có rất nhiều tuyển thủ Saudi Arabia. Điều quan trọng hơn Al Ahli là một đội bóng có tính cách của ông lớn, là đội thuộc tốp 3 CLB của Saudi Arabia giàu truyền thống và giàu thành tích nhất Saudi Arabia.

Trong khi đó Al Nassr không có được điều này. Khi một cầu thủ khoác lên người chiếc áo Al Ahli niềm tự hào cao hơn nhiều lần so với Al Nassr chưa từng bước lên ngôi cao nhất châu Á.

Al Ahli (trắng) nhà vô địch Elite châu Á sẽ làm Ronaldo lại trắng tay. Ảnh: SCMP

Ngay cả mùa giải châu Á 2025 - 2026 này, Al Ahli đá giải Elite còn Al Nassr đá Champions League 2... đã nói lên nhiều thứ. Chính vì lẽ này Ronaldo lại trắng tay là điều không hề nhỏ.

Siêu cúp Saudi Arabia được “bán” cho Hong Kong với 4 đội tham dự gồm Al Ittihad, Al Nassr, Al Ahli và Al Qadisiya. Ở trận bán kết, Al Nassr đã đánh bại Al Ittihad 2-1. Al Ittihad có những ngôi sao như Benzema, Kante... Trận bán kết còn lại nhà vô địch châu Á - Al Ahli thắng Al Qadisiya 5-1.

Trận tranh ngôi vô địch Siêu cúp Saudi Arabia giữa Al Nassr và Al Ahli sẽ rất đáng xem. Về lực lượng, Al Nassr không thua kém Al Ahli, tuy nhiên Al Ahli là đội bóng lớn, bản lĩnh của họ là chỗ này. Tự thân các cầu thủ Al Ahli khi chạm trán với đối thủ thì họ phải bung hơn 100% sức lực vì truyền thống màu cờ sắc áo.

Khả năng cao Ronaldo lại trắng tay cùng Al Nassr.

Dự đoán: Al Ahli thắng 2-1.