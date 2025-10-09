Rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà dân ở Huế 09/10/2025 17:53

(PLO)- Trong lúc làm vườn, người dân ở Huế phát hiện một cá thể rùa núi vàng nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 9-10, các cơ quan chức năng tại TP Huế phối hợp vườn quốc gia Bạch Mã tái thả một cá thể rùa núi vàng về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 3-10, trong lúc làm vườn, ông Hoàng Văn Thế Anh Cường (ngụ tổ dân phố Lương Đông, phường Hương Thủy, TP Huế) phát hiện một cá thể rùa đi lạc vào khu đất của gia đình ông.

Ông Hoàng Văn Thế Anh Cường bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, ông Cường đã báo chính quyền địa phương. UBND phường Hương Thủy phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương, Công an phường Hương Thủy tiếp nhận cá thể rùa trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể rùa núi vàng, nặng 2,1 kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Loài rùa này thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, đoàn công tác bàn giao cá thể rùa cho Trung tâm Cứu hộ- bảo tồn và phát triển sinh vật- vườn quốc gia Bạch Mã để thả về lại môi trường rừng tự nhiên.