Rúng động chưa từng có ở làng bóng Malaysia 08/10/2025 06:29

(PLO)- Làng bóng Malaysia đang trải qua một trong những giai đoạn sóng gió nhất trong lịch sử khi những tiết lộ từ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) về vụ bê bối cầu thủ di sản đã khiến cả người hâm mộ lẫn giới chức thể thao quốc gia rúng động.

Câu chuyện bắt đầu khi FIFA công bố báo cáo dài 19 trang, trong đó nêu rõ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp các tài liệu không trung thực trong quá trình đăng ký bảy cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài. Theo FIFA, các tài liệu gốc mà FAM cung cấp trong hồ sơ đăng ký có “những điểm không nhất quán đáng kể”, bao gồm giấy tờ chứng minh tổ tiên và hộ chiếu bị chỉnh sửa.

Người hâm mộ phản ứng làng bóng Malaysia

Ngay sau khi báo cáo của FIFA được công bố, án phạt nặng nề đưa ra: FAM phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND), trong khi bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều bị treo giò trong 12 tháng và bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người. FIFA khẳng định hành vi này vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật, liên quan đến việc làm giả và thay đổi tài liệu chính thức.

Vụ việc nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận Malaysia. Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận xuất hiện chỉ trong vài giờ sau thông báo của FIFA. Ấn phẩm New Straits Times tiết lộ, người hâm mộ bày tỏ nỗi thất vọng và nghi ngờ về làng bóng Malaysia. Mark Wong, một cổ động viên lâu năm, bình luận rằng thật “khó tin” khi những cầu thủ đến từ Argentina lại có thể chứng minh được nguồn gốc Malaysia thực sự. “Đó giống như một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai muốn nghe tiếp,” ông viết.

Tiền đạo Holgado (bìa trái) và một số cầu thủ nhập tịch khác bị cho là gian lận giấy tờ. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, Kandeah Subramaniam ví vụ việc này như “một vở kịch quốc tế đáng xấu hổ không hồi kết”. Nhiều ý kiến khác yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm tài chính hoàn toàn, không được dùng ngân sách nhà nước để chi trả tiền phạt. Simon Lee nói: “Nếu đã sai, thì FAM phải tự trả giá. Đừng để người dân gánh hậu quả.” Một cư dân mạng tên Bruce Leong cho rằng FAM càng chối bỏ thì hình ảnh tổ chức càng tổn hại. Trong khi đó, Cui Weiji mỉa mai rằng: “FAM quên giải thích với FIFA rằng việc làm giả tài liệu chỉ do lỗi kỹ thuật là không thể tin được”.

Trước áp lực dư luận, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, đã lên tiếng thể hiện thái độ cứng rắn. Bà khẳng định bản án 19 trang của FIFA chứa đựng “những phát biểu rất nghiêm trọng” và yêu cầu FAM không được né tránh.

“Tôi hiểu rõ người hâm mộ đang thất vọng và giận dữ. Đây là lúc FAM cần nhìn nhận lại toàn bộ quy trình quản lý. Đổ lỗi cho nhân viên hay gọi đó là “lỗi kỹ thuật” không thể chấp nhận được”, bà Hannah Yeoh nói. Tuy nhiên, Hannah Yeoh cũng cho biết Bộ của bà vẫn chờ đến khi FAM hoàn tất quy trình kháng cáo trước khi đưa ra bình luận chính thức. Theo quy định, FAM có ba ngày để gửi ý định kháng cáo và năm ngày tiếp theo để nộp đơn lên Ủy ban Phúc thẩm của FIFA, trước khi có thể đệ trình lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bộ trưởng Hannah Yeoh yêu cầu FAM giải trình rõ ràng để lấy lại uy tín cho làng bóng Malaysia. Ảnh: NST.

AFC chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA

Bên cạnh những phản ứng từ trong nước về làng bóng Malaysia, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã có lập trường rõ ràng: đội tuyển tạm thời không được phép sử dụng bất kỳ cầu thủ nào trong nhóm bảy người bị cấm trong các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết: “Chúng tôi sẽ chờ FAM hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Khi các cơ quan liên quan của FIFA đưa ra quyết định cuối cùng, AFC sẽ hành động đúng theo quy định. Trước mắt, FAM vẫn có thể tiếp tục thi đấu, nhưng không được đăng ký các cầu thủ đang bị FIFA đình chỉ”.

Ông Windsor cũng tiết lộ rằng FAM có thời gian đến ngày 31-3-2026, thời điểm kết thúc giai đoạn vòng loại để giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Trong trường hợp không hoàn tất hoặc nếu FIFA giữ nguyên phán quyết, AFC có quyền điều chỉnh kết quả các trận đấu trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc Malaysia có thể mất 6 điểm quý giá giành được trong hai chiến thắng Nepal 2-0 (ngày 25-3) và thắng Việt Nam 4-0 (ngày 10-6), bởi cả bảy cầu thủ bị cấm đều đã góp mặt trong hai trận này.

Khả năng lật ngược tình thế của làng bóng Malaysia sau phán quyết của FIFA là vô cùng thấp. Ảnh: CCT.

Mặc dù đối mặt nguy cơ bị trừ điểm, đội tuyển Malaysia vẫn đang tiếp tục chiến dịch vòng loại. Họ dẫn đầu bảng F với 6 điểm, và chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Lào, với trận lượt đi tại Viêng Chăn vào ngày 9-10 và lượt về tại Kuala Lumpur ngày 14-10. Sau đó, đội sẽ gặp Nepal vào ngày 18-11 và tái đấu với Việt Nam vào ngày 31-3 năm sau.