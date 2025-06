Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới 18/06/2025 20:19

Chiều 18-6, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị toàn quốc về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn tất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng phải bảo đảm công tác thi cho học sinh theo chương trình 2006 chưa tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, kỳ thi được tổ chức trong thời điểm cả nước đang thực hiện sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mở rộng địa giới hành chính các tỉnh. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo từ sớm từ Chính phủ cũng như Bộ GD&ĐT, Hà Nội đã rà soát, họp lên kế hoạch kỳ thi khá chu đáo.

Năm nay, TP Hà Nội ngoài thành lập ban chỉ đạo, còn thành lập 15 tổ kiểm tra trực tiếp các địa phương và các điểm thi.

Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp. TP đã bố trí hơn 5.000 phòng thi tại 333 điểm thi.

Riêng công tác ôn tập, ngoài các nội dung triển khai chung, UBND TP có chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với đài truyền hình tổ chức dạy và học trên truyền hình, dạy học trực tuyến, giúp học sinh ôn tập chủ động, cung cấp miễn phí tài liệu học tập cho các em.

Tương tự, UBND tỉnh Yên Bái cũng cho biết các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đều đảm bảo. Việc tập huấn cho đội ngũ coi thi được tăng cường, đặc biệt là kỹ năng xử lý, nhận biết các thiết bị gian lận công nghệ cao.

Tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ hơn 2.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn chỗ ăn ở, đi lại trong quá trình tham gia kỳ thi. Các khâu in sao, vận chuyển đề thi đều theo quy định.

Chia sẻ tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo từ cấp trên.

Năm nay Quảng Ninh có gần 20.000 thí sinh tham dự kỳ thi, so với năm 2024 tăng gần 2.000 em. “Ngoài thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, tỉnh còn thành lập ban chỉ đạo của 13 huyện, thị xã và TP" - vị này chia sẻ.

Thí sinh TP.HCM tham dự kỳ thi thử tốt nghiệp THPT. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

TP.HCM có số lượng thí sinh dự thi đông thứ hai cả nước. Công tác tổ chức kỳ thi được lãnh đạo TP quán triệt từ sớm.

Lãnh đạo TP đã chỉ đạo và yêu cầu các sở, ban, ngành phải phân công nhân sự phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình tổ chức và diễn ra kỳ thi, chấm thi.

"Cụ thể, Công an TP đảm bảo an ninh, bảo mật tuyệt đối từ khâu in sao đề thi đến tổ chức thi và chấm thi. Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án chăm sóc sức khoẻ và xử lý tình huống y tế. Tổng Công ty Điện lực đảm bảo nguồn điện ổn định 24/7 với máy phát điện dự phòng. Các Sở Xây dựng, Khoa học Công nghệ, An toàn thực phẩm và Bưu điện TP đều đã có phương án hỗ trợ cụ thể và toàn diện" - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thuý thông tin.

Tuyệt đối không để xảy ra sai sót

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ Nghị quyết 29 của Trung ương đã khẳng định đổi mới phương thức thi tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực, giảm tốn kém, vẫn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Cả nước tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh đặc biệt, triển khai nhiệm vụ mang tính lịch sử, triển khai chính quyền 2 cấp, mở rộng các địa giới hành chính các tỉnh, thu hẹp đầu mối.

“Tổ chức kỳ thi khi chính quyền còn 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả được thực hiện tại chính quyền 2 cấp. Do vậy, công tác chỉ đạo phải đảm bảo thông suốt, không để chồng chéo, không vì sắp xếp bộ máy hành chính mà ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi, đặc biệt ảnh hưởng đến thí sinh tham gia” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1 triệu thí sinh tham dự. Do đó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các sở ngành, đặc biệt Bộ GD&ĐT với các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Bộ GD&ĐT đã chủ động, tích cực tham mưu để chuẩn bị cho kỳ thi trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các địa phương tích cực chuẩn bị kỳ thi, huy động tối đa lực lượng, tuỳ vào tình hình đặc thù. 100% địa phương thành lập ban chỉ đạo, lên kế hoạch chi tiết tổ chức kỳ thi, ban hành văn bản hướng dẫn và phối hợp, chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra điểm thi. Công tác chuẩn bị tại các địa phương được thực hiện từ sớm, từ xa, rút kinh nghiệm từ những kỳ thi trước.

Những năm qua, dù đã chuẩn bị kỹ nhưng vẫn xảy ra những sự cố dù mang tính khách quan hay chủ quan. Do đó, các khâu coi thi, chấm thi, công bố kết quả đều phải tuyệt đối nghiêm túc.

"Tôi hy vọng năm nay sẽ không để xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào; nêu cao tinh thần trong sáng, vô tư khi làm nhiệm vụ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, với kỳ thi tốt nghiệp hãy lấy thí sinh làm trung tâm, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa, xã hội là nền tảng. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh thể hiện năng lực, phẩm chất của mình, phản ánh trung thực, khách quan chất lượng học và dạy và các cá nhân.

Theo Thủ tướng, với mục tiêu trên, chúng ta phải đảm bảo kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu. Đảm bảo trách nhiệm quản lý rõ ràng từ tổ chức thực hiện, không để khoảng trống, không buông lỏng quản lý vì lý do khách quan hay chủ quan nhất là trong lúc thay đổi mô hình chính quyền. Đặc biệt, phải đảm bảo trách nhiệm các chủ thể có liên quan một cách tốt nhất cho kỳ thi và đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Trong công tác lãnh đạo phải sâu sát, kỹ lưỡng; kiểm tra phải chặt chẽ, khách quan. Việc vận chuyển in sao đề với số lượng lớn phải đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố, làm tốt công tác truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ trong tổ chức kỳ thi.