Sắp bay kiểm tra hệ thống cất hạ cánh ở sân bay Long Thành 18/09/2025 17:50

(PLO)- Máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series sẽ đảm nhận các chuyến bay kiểm tra tại dự án sân bay Long Thành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành trong năm nay, Cục Hàng không phối hợp cùng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn và đánh giá phương thức bay tại sân bay Long Thành.

Theo kế hoạch được cấp thẩm quyền cấp phép, thời gian thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn và kiểm tra phương thức bay sân bay Long Thành sẽ diễn ra từ ngày 26-9 đến 24-10.

Máy bay Beechcraft KingAir 300 series được sử dụng cho công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn. Đây là dòng máy bay chuyên dụng phổ biến trong các hoạt động bay hiệu chuẩn nhờ tính ổn định và khả năng cơ động cao, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Dự án sân bay Long Thành gần về đích, trong đó đường băng số 1 hoàn thành công tác xây dựng. Ảnh: ACV

Trong đợt bay hiệu chuẩn lần này, ATTECH sẽ thực hiện kiểm tra hai hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME, một hệ thống dẫn đường VOR/DME, hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát radar và ADS-B cùng các phương thức bay liên quan đến các thiết bị này.

Theo VATM, đây là bước kiểm tra bắt buộc và quan trọng trong lộ trình đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Việc bay kiểm tra nhằm đánh giá độ chính xác, tính toàn vẹn của các hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời đánh giá sự phù hợp của các phương thức bay mới.

Đầu tháng 8 vừa qua, VATM cũng phối hợp với ACV tổ chức chuyến bay kiểm tra, đánh giá phương thức bay tại Long Thành, sử dụng máy bay Beechcraft King Air 350ER.

Theo ACV, sau khi hoàn tất các đợt kiểm tra, ngày 19-12 tới, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội. Máy bay sẽ lăn vào nhà ga hoàn thiện qua hệ thống ống lồng, hoàn tất thủ tục khánh thành giai đoạn đầu của dự án.