Sắp giới thiệu mẫu ô tô mới công nghệ Super Hybrid tại TP.HCM 29/10/2025 17:31

(PLO)-Đại lý ô tô BYD tại TP.HCM cũng tổ chức sự kiện "Lễ Ra Mắt BYD SEAL 5 DM-i" vào ngày 1-11 tới với công nghệ Super Hybrid.

Sau khi BYD SEAL 5 chính thức được ra mắt tại Việt Nam thì đại lý ô tô BYD Bình Dương, TP.HCM cũng tổ chức sự kiện "Lễ Ra Mắt BYD SEAL 5 DM-i" vào ngày 1-11 tới.

Sự kiện đánh dấu cột mốc trong việc giới thiệu công nghệ Super Hybrid DM-i

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc giới thiệu công nghệ Super Hybrid DM-i (Dual Mode-intelligent) thế hệ mới đến thị trường ô tô Việt Nam.

Tâm điểm của sự kiện là BYD SEAL 5 DM-i, mẫu sedan được mong chờ nhất với công nghệ Super Hybrid tiên tiến. Đây là giải pháp di chuyển ưu việt, kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ của động cơ xăng và sự êm ái, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội của động cơ điện, hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm lái xe trong phân khúc.

Với vị thế là showroom lớn nhất TP.HCM, BYD Bình Dương mang đến một không gian tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và đẳng cấp. Khách hàng tham dự sẽ được chiêm ngưỡng và "chạm" vào siêu phẩm SEAL 5 DM-i mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm tương tác công nghệ mới, lái thử trực tiếp mẫu xe BYD SEAL 5 DM-i và nhận bộ quà tặng hấp dẫn.