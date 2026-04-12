Sau lễ Cầu Ngư, cá ông liên tiếp dạt vào bờ biển ở Đắk Lắk 12/04/2026 15:31

(PLO)- Trong vòng ít ngày sau khi kết thúc lễ Cầu Ngư, hai cá ông liên tiếp dạt vào bờ biển ở Đắk Lắk.

Ngày 12-4, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết một cá ông (cá heo-PV) nữa vừa tiếp tục dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Cá ông được đưa vào bờ tại biển Vịnh Hòa. Ảnh: M.N

Trước đó, sáng 11-4, người dân phát hiện có một cá ông dài hơn 1 m dạt vào bờ biển Từ Nham, phường Sông Cầu.

Ngay khi phát hiện, người dân đã nhiều lần đẩy cá ông ra xa bờ nhằm giúp cá trở về biển. Tuy nhiên, cá ông không bơi ra khơi mà bơi vào bờ.

Hiện, cá ông đang thoi thóp và được đưa vào một khu lăng mộ trên địa bàn tổ dân phố Từ Nham, phường Sông Cầu. Khi cá ông chết, sẽ được người dân tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Theo tìm hiểu của PLO, chỉ trong vòng ít ngày, hai cá ông đã liên tiếp dạt vào bờ biển trên địa bàn phường Sông Cầu.

Trước đó, chiều 9-4, tại bãi biển Vịnh Hòa, phường Sông Cầu một cá ông (cá voi-PV) dài 10 m, nặng khoảng 2 tấn cũng dạt vào bờ.

Người dân cũng nhiều lần đẩy cá ra vùng nước sâu để ra khơi. Tuy nhiên, cá ông lại bơi ngược vào bờ. Hiện cá ông này đã chết và đã được người dân chôn cất theo phong tục địa phương.

Được biết, người dân vùng biển phường Sông Cầu vừa kết thúc lễ Cầu Ngư (Lễ Nghinh Ông).

Vì vậy, việc cá ông liên tiếp dạt vào bờ được người dân xem là điềm báo may mắn, báo hiệu sẽ có nhiều thuận lợi cho việc đánh bắt cá trên biển.