Sầu riêng vào chính vụ, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu siết chặt kiểm tra 16/08/2025 19:10

(PLO)- Sầu riêng đang vào chính vụ, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu công an siết chặt kiểm tra các hoạt động liên quan ngành hàng này.

Ngày 16-8, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk có chỉ thị, yêu cầu công an tỉnh này chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, các hành vi vi phạm pháp luật khác trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu sầu riêng về sản xuất, tiêu thụ sầu riêng năm 2025.

Sầu riêng Đắk Lắk đang vào chính vụ thu hoạch. Ảnh: C.N

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu công an tỉnh phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng, ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, gây bất ổn sản xuất, xuất khẩu sầu riêng.

Để đưa sầu riêng Đắk Lắk phát triển hiệu quả, bền vững UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn giám sát chặt chẽ việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất để bảo đảm các cơ sở, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển vùng trồng sầu riêng theo hướng tập trung, quy mô lớn, thuận lợi cho áp dụng cơ giới hóa, công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ diện tích trồng mới, không để xảy ra tình trạng tăng nóng về quy mô, phá vỡ cân đối cơ cấu cây trồng, cân đối cung-cầu; khuyến khích hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh, phát triển các chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở NN&MT đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sầu riêng; đặc biệt là các giải pháp xử lý sau thu hoạch, bảo quản lạnh, chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Sở Công Thương Đắk Lắk được yêu cầu chủ động phối hợp với công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thu mua, tiêu thụ sầu riêng; ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi ép giá, ép cân để trục lợi.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác xúc tiến tiêu thụ nông sản với các tỉnh trong cả nước; dự báo tình hình diễn biến thị trường để thông tin kịp thời, chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh các biện pháp khi thị trường sầu riêng có những biến động bất thường, hạn chế thiệt hại cho nông dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các doanh nghiệp được ủy quyền xuất khẩu sầu riêng có cam kết thu mua sản phẩm đúng vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; đặc biệt, phải luôn tuân thủ nguyên tắc xử lý kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm đảm bảo yêu cầu của nước nhập khẩu.