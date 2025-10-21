Sau tiệc nhậu, nhóm thanh thiếu niên kề dao cướp xe máy của chủ nhà 21/10/2025 15:52

(PLO)- Một nhóm thanh thiếu niên ở Lâm Đồng đến Đắk Lắk ăn nhậu rồi cướp xe máy của chủ nhà để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21-10, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Tunh Kên (17 tuổi) và Y Khanh Kbuôr (15 tuổi, cùng ngụ xã Cư Jút, Lâm Đồng), để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ cướp xe máy của chủ nhà. Ảnh: C.A

Liên quan vụ việc, công an đã bàn giao H (11 tuổi, cùng ngụ xã Cư Jút) cho gia đình để củng cố hồ sơ xử lý sau vì H chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo điều tra ban đầu, chiều 15-10, nhóm thanh thiếu niên nói trên đến nhà ông Đ (65 tuổi, ngụ xã Ea Súp, Đắk Lắk) để ăn nhậu.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong thì cả nhóm ra về. Tuy nhiên, thấy ông Đ đã lớn tuổi và ở nhà một mình, cả nhóm bàn bạc quay lại cướp xe máy của ông Đ để bán lấy tiền tiêu xài.

Khi quay lại, Y Tunh Kên dùng tay đánh vào vùng đầu ông Đ rồi đẩy nạn nhân té xuống nền nhà. Đồng thời, rút một con dao Thái lan từ trong túi áo khoác ra kề vào cổ nạn nhân rồi đe dọa, để đồng phạm ở ngoài sân cướp xe máy.

Dù ông Đ vùng dậy, chạy thoát ra ngoài nhưng Y Tunh Kên đã cùng đồng phạm cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Ea Súp đã phối hợp bắt giữ nhóm thanh thiếu niên nói trên và bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo quy định.