SEA Games 33 tránh “đại hồng thủy” ra sao? 29/11/2025 13:55

(PLO)- 10 môn với 109 bộ HCV của SEA Games 33 đã "di dời" từ Songkhla về Bangkok ổn thỏa...

Tất cả các môn thi đấu ở SEA Games 33 diễn ra ở Songkhla, miền nam Thái Lan, nơi hứng chịu đợt lũ lụt thế kỷ kinh hoàng, sẽ được dời đến địa điểm thi đấu khác.

54 môn thể thao tại SEA Games 33 thì Songkhla tổ chức 10 môn gồm bóng đá, bi sắt, quyền Anh, pencak silat, cờ, judo, kabaddi, karate, vật, wushu với tổng số 109 bộ HCV. Tuy nhiên lũ lụt đã tàn phá hoàn toàn các địa điểm thi đấu tại Songkhla và không thể hồi phục kịp khi ngày khai mạc SEA Games 33 đã cận kề.

Miền Nam Thái Lan trải qua "đại hồng thủy" làm hư hỏng toàn bộ các cơ sở thi đấu SEA Games 33. Ảnh: B.P

Bên cạnh đó, điều không kém quan trọng khác là các sân bay ở miền nam Thái Lan, trong đó có sân bay quốc tế ở Songkhla và Hat Yai đều đóng cửa vì lụt sâu trong sân bay. Trước tình hình đòi hỏi phải gấp rút trong công tác di dời 10 môn tại SEA Games 33 ở Songkhla về Bangkok, chủ nhà Thái Lan đã làm việc rất hiệu quả.

Trưởng Ban tổ chức SEA Games 33, cũng là Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan, ông Chaiyapat Siriwat đã họp bàn kỹ lưỡng và đưa nhiệm vụ lẫn trách nhiệm về các trưởng bộ môn có các môn thi di dời từ Songkhla về Bangkok.

Hiện nay một số đoàn thể thao nước ngoài của ASEAN cũng đã tìm mọi cách liên hệ với bộ phận y tế của chủ nhà SEA Games 33 về vấn đề sau lũ, thường là dịch bệnh có thể lan tràn. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn không có vì vùng Songkhla phía nam Thái Lan cách rất xa Chonburi và Bangkok.

Trong phân công nhiệm vụ khi chuyển môn thi đấu từ Songkhla về Bangkok, mỗi trưởng bộ môn phải tự đi rà soát địa điểm tối ưu nhất ở Bangkok để đề xuất thay thế.

Tuy nhiên với chuyên môn cùng trách nhiệm lẫn kinh nghiệm, trưởng các bộ môn đã đề xuất địa điểm thi đấu mới từ Songkhla chuyển về Bangkok đều hợp lý, khoa học.

Bây giờ, SEA Games 33 diễn ra hai địa điểm chính gồm Chonburi và Bangkok, một số trận đấu bóng đá diễn ra ở Chiang Mai, trong đó có bảng B, nơi U-22 Việt Nam thi đấu.