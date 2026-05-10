'Siêu trộm' xe máy ở Quảng Trị bị bắt sau khi thực hiện trót lọt 23 vụ 10/05/2026 11:37

(PLO)- Trong khoảng một năm, hai người ở phường Đồng Sơn đã thực hiện hơn 20 vụ trộm xe máy trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 10-5, Công an phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã bắt giữ hai người đàn ông chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh, làm rõ hơn 20 vụ việc liên quan.

Hôm 5-5, Công an phường Đồng Sơn tiếp nhận tin báo từ anh PTĐ về việc bị mất trộm tài sản.

Theo đó, khi anh Đ dựng xe máy hiệu Yamaha Sirius, BKS 73D1... trước cổng nhà tại Tổ dân phố 1 Mỹ Cương thì bị kẻ gian lấy mất. Trong cốp xe có ví da cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và khoảng 700.000 đồng tiền mặt.

Phạm Minh Cường (áo trắng) bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng bắt giữ Phạm Minh Cường (44 tuổi) và Phạm Hữu Huy (17 tuổi, cùng ngụ phường Đồng Sơn).

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, Phạm Minh Cường khai nhận từ tháng 10-2025 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt tổng cộng 23 vụ trộm cắp xe máy. Trong đó, bảy vụ thực hiện tại địa bàn phường Đồng Sơn và 16 vụ tại các địa phương khác trong tỉnh.

Nhóm này thường xuyên thay đổi địa bàn, phương thức di chuyển “thoắt ẩn thoắt hiện” nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện, Công an phường Đồng Sơn đã thu giữ bảy xe máy là tang vật và phương tiện liên quan.

Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý hai người này theo quy định.