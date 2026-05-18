Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ nam sinh lớp 8 nghi bạo hành học đường 18/05/2026 21:07

(PLO)- Nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tự gây hại cho bản thân hiện đang được cấp cứu tại TP.HCM.

Tối 18-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND xã Di Linh xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) vụ việc nghi bạo hành dẫn đến nam sinh lớp 8 nhập viện cấp cứu.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo phản ánh em ĐMH (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh) bị bạo lực học đường trong thời gian dài, đã tự gây hại cho bản thân, hiện đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM

Thông tin trên được Cổng thông tin điện tử Chính phủ chuyển đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương.

Để kịp thời nắm bắt thông tin, có hướng xử lý đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đề nghị UBND xã Di Linh phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường xác minh làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có). Tổng hợp tình hình, khẩn trương báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi.

Chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn các hành vi lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho gia đình em ĐMH…

Như PLO đã thông tin, ngày 18-5, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác minh, làm rõ việc một học sinh lớp 8 nhập viện cấp cứu vì có hành vi gây hại cho bản thân.

Trước đó, ngày 17-5, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cầu cứu việc con trai học sinh lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Du phải nhập viện. Sự việc xảy ra sau thời gian dài em có mâu thuẫn với một số học sinh cùng trường.

Theo nội dung phản ánh, nam sinh nhiều lần bị đánh đập, đe dọa, gây áp lực tinh thần trong quá trình học tập. Do lo sợ, em đã âm thầm chịu đựng trước khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, Công an xã Di Linh phối hợp với ngành giáo dục địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình, nhà trường và những người liên quan để xác minh toàn diện vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đánh giá trách nhiệm của các bên trong quá trình quản lý, theo dõi học sinh.