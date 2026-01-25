Sở Tài chính Đắk Lắk đồng ý cho 5 cán bộ chuyển công tác hoặc nghỉ việc theo nguyện vọng 25/01/2026 18:40

(PLO)- Qua xem xét nội dung đơn và kết quả các buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất cho 5 công chức chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 25-1, một nguồn tin cho biết Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đã đồng ý cho 5 công chức tại Sở này chuyển công tác hoặc nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.

Trước đó, cuối năm 2025, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk nhận được 4 đơn xin chuyển công tác và 1 đơn xin nghỉ thôi việc của công chức.

Sau đó, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công chức. Ngoài ra, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với tập thể Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk và các công chức có đơn xin nghỉ thôi việc, chuyển công tác.

​Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, qua xem xét nội dung đơn và căn cứ kết quả các buổi làm việc, những công chức xin chuyển công tác, xin nghỉ thôi việc xuất phát từ lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân.

​Trên cơ sở kết quả các buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp xem xét đơn xin chuyển công tác, xin thôi việc của 5 công chức liên quan.

​Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thống nhất điều động một cán bộ có nguyện vọng về làm việc tại phường; điều động 3 công chức về làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo nguyện vọng.

​Ngoài ra, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho một cán bộ được nghỉ thôi việc theo nguyện vọng vì lý do sức khỏe.

​Hiện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đang lấy ý kiến của phường nơi cán bộ có nguyện vọng chuyển đến; Đảng ủy Sở Tài chính đối với các công chức xin chuyển công tác, thôi việc để thực hiện theo quy định.

