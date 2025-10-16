Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ Tả quân Lê Văn Duyệt bị xúc phạm 16/10/2025 17:05

(PLO)- Đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết đã gửi công văn đến các bên liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật đối với người đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt.

Chiều 16-10, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM đã chính thức lên tiếng về vụ việc Tả quân Lê Văn Duyệt bị xúc phạm.

Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt hiện đang được thờ tại Lăng lê Văn Duyệt, phường Gia Định. Ảnh: VĂN HÀ

"Nhằm phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Định xưa, đánh giá đúng với công lao, tài năng của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt với vùng đất Sài Gòn - Gia Định cũng như trong việc mở mang bờ cõi đất nước.

Tại kỳ họp lần thứ 20 khóa IX ngày 11/7/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 26 về việc bổ sung Quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu trên địa bàn Quận Bình Thạnh (cũ), nay là Phường Gia Định) thành đường Lê Văn Duyệt.

TP.HCM cũng đã ghi công Tả quân Lê Văn Duyệt thông qua việc xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông - Bà Chiểu), một di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại phường 1, quận Bình Thạnh (cũ) nay là Phường Gia Định.

Việc đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt đang bị xã hội phê phán, và hành vi này được xem là xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, vi phạm vào các hành vi bị cấm được quy định trong Luật An ninh mạng" - phía Sở VH&TT TP.HCM thông tin.

Phối hợp với các bên liên quan xử lý

Cũng theo phía Sở VH&TT TP, để ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật nêu trên, Sở VH&TT đã ban hành Công văn số 4906/SVHTT-TTĐT ngày 8/10/2025 về việc ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hỗ trợ, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ thể đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt.

Sở cũng đưa ra lời khuyên, đối với những người làm sáng tạo nội dung, để không dẫn đến những hành vi phạm pháp luật, người làm sáng tạo nội dung số cần nắm rõ và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam theo quy định tại Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo ghi nhận của PLO, trước đó vào sáng 6-10, trên các diễn đàn mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip sử dụng ngôn ngữ không phù hợp liên quan đến Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Theo đó, trong đoạn clip ngắn, một người đàn ông đã gọi Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, vua Gia Long (Nguyễn Ánh) là “Thằng”. Thậm chí người đàn ông còn gọi Đức thượng công Lê Văn Duyệt là “kẻ phản quốc”.

Hình ảnh một người đàn ông livestream xúc phạm Đức Tả quân Lê Văn Duyệt gây bức xúc. Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này đã đặt ra câu hỏi với Bộ VH-TT&DL cũng như Sở VH&TT TP.HCM hai nhân vật lịch sử này có công trạng gì mà được đặt tên đường, ca ngợi như vậy.

Video người đàn ông sử dụng những lời nói tiêu cực, có hành vi xúc phạm đến Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng tranh cãi dữ dội.

Đông đảo người sử dụng mạng xã hội đã bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích người đàn ông đã có hành vi xúc phạm đến người có công lớn trong việc khai khẩn, mở mang bờ cõi phương Nam và trấn giữ vùng đất Gia Định.

Trên trang cá nhân, tác giả Nguyễn Thiện, một nhà hoạt động xã hội nhà văn với các tác phẩm gây chú ý như Tự trào - Đỉnh cao của hài hước, Đừng chết ở tuổi 20 cũng bày tỏ sự bức xúc và đăng tải bài viết với tiêu đề "TP.HCM cần có thái độ về việc Đức Tả quân Lê Văn Duyệt bị xúc phạm".

"...Nay có người dám công khai báng bổ, xúc phạm Ngài gọi Ngài là 'thằng' gây phẫn nộ trong nhân dân. Do người này không cư trú ở TP.HCM nên tôi đề nghị chính quyền thành phố, cụ thể là Sở VH&TT chính thức có văn bản gởi cơ quan chức năng để xử lý trường hợp này, kể cả đề nghị khởi tố hình sự vì đã xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc" – tác giả Nguyễn Thiện viết.