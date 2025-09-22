TP.HCM tổ chức trang trọng Lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Sáng 22-9, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn, cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ và các lãnh đạo đã đến dâng hương nhân ngày chánh giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.
Tại đây, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo đã dâng hương tại khu vực bàn thờ và mộ của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.
Đoàn lãnh đạo cũng đã dâng hương tại khu di tích lịch sử Lăng Lê Văn Duyệt.
Cũng trong sáng ngày 22-9, các hoạt động của ngày giỗ chính đã diễn ra, bao gồm lễ cúng giỗ chính theo nghi thức mời rượu, tặng lộc. Ngoài ra, những nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn, Tế Tiền hiền - Hậu hiền - Anh hùng liệt sĩ cũng được thực hiện trang nghiêm.
Trong ngày chánh giỗ còn có các tiết mục nghệ thuật như hát bội - tuồng Phụng Nghi Đình, San Hậu (3 hồi I, II, III), Lễ Tôn Vương - Hồi chầu…
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Ngọc Dung, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM - hậu duệ đời thứ sáu của gia tộc Lê Văn cho biết bà đã tham dự Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt suốt nhiều năm qua. Ông ngoại của bà Dung là ông Lê Văn Tám (Củ Chi), hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lê Văn, sinh ra mẹ bà Dung là Lê Thị Bia.
"Trong vai trò hậu duệ đời thứ sáu của gia tộc Lê Văn, tôi thực sự rất kính nể và biết ơn các cô chú trong Ban Quý tế. Họ luôn tổ chức nghi lễ chu đáo, đúng truyền thống, khiến tôi thật sự xúc động.
Dù đã lớn tuổi nhưng các cô chú vẫn cố gắng thực hiện các nghi thức cúng ông thật sự rất chu đáo. Mong rằng các cô chú vẫn khỏe mạnh để có thể phụng cúng cho ông hàng năm" - bà Dung chia sẻ.
Lễ giỗ năm nay cũng là dịp kỷ niệm 5 năm ngày đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt (16-9-2020 – 16-9-2025).
Về sự kiện này, bà Nguyễn Ngọc Dung bày tỏ sự biết ơn khi những công lao của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đối với vùng đất Gia Định, được các lãnh đạo và người dân nhớ đến.
"Thế hệ cha ông của chúng tôi đã có nhiều đóng góp cho vùng đất này. Do đó, thế hệ sau này của chúng tôi cũng luôn dặn dò nhau cố gắng học tập và làm tốt hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển của TP trong giai đoạn hiện nay" - bà Dung cho hay.
Cũng theo bà Dung, trong những dịp lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, dòng họ Lê Văn cũng đã có những hoạt động gắn kết.
"Chú Trần Văn Sung - Trưởng Ban Quý tế, cũng như chú Hòa - trưởng tộc, đã có những hoạt động tưởng niệm như tổ chức chuyến đi về Tiền Giang thăm mộ tổ Tả quân Lê Văn Duyệt hay cùng nhau về trong lễ giỗ cha mẹ của Đức ông. Chúng tôi cũng có những chuyến về Huế, Quảng Ngãi, cùng trùng tu lại những ngôi mộ bị hư hỏng theo thời gian" - bà Dung kể.
Bà Dung kể thêm, mỗi năm,tại ấp Thái Mỹ, huyện Củ Chi đều có làm Lễ giỗ Tổ vào ngày 13-3 Âm lịch và Lễ giỗ để tưởng nhớ ông Lê Văn Phong (em của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt) vào ngày 15-9 Âm lịch.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng ngày giỗ chính (22-9 tức 1-8 năm Ất Tỵ), dù thời tiết không quá thuận lợi, nhưng đông đảo người dân từ các nơi tại TP.HCM đã đến thắp hương, chiêm bái Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.
Tả quân Lê Văn Duyệt (sinh năm 1763, mất năm 1832) tại thôn Long Hưng, huyện Kiến Hưng, đạo Trường Đồn (nay là xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Ông là một trong Ngũ hổ tướng thành Gia Định với hai lần làm Tổng trấn Gia Định thành. Ông cũng được đánh giá là người có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất Nam bộ.
Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM, được công nhận là di tích cấp quốc gia theo quyết định số 1288 của Bộ Văn hóa.
Lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt do Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt tổ chức từ ngày 21 đến 23-9 (nhằm ngày 30-7, mùng 1 và 2-8 năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trước đó, sáng 21-9 (nhằm ngày 30-7 âm lịch), Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia lăng Lê Văn Duyệt đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt tại khu di tích ở phường Gia Định, TP.HCM.
Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt có sự tham dự của bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP; Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định… cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác.
Phát biểu tại lễ giỗ, ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt cho biết với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, việc tổ chức lễ giỗ nhằm tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã có công lao mở mang bờ cõi, xây dựng và gìn giữ đất nước. Qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ biết hướng về cội nguồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.
Ban quản lý khu di tích tổ chức lễ giỗ vào các ngày 21, 22 và 23-9-2025 nhằm ngày 30 tháng 7 và mùng 1, mùng 2-8 năm Ất Tỵ với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Cụ thể, ngày 21-9 sẽ diễn ra các hoạt động mời trầu rượu, tặng lộc. Nghi lễ cúng Tiên thường, lễ dâng hương, lễ Xây chầu – Đại bội – Hát bội tuồng Lê Công kỳ án (Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM) và đón tiếp người dân đến chiêm bái.
Trong ngày 22-9 sẽ diễn ra các hoạt động của ngày chánh giỗ gồm cúng chánh giỗ theo nghi thức mời rượu, tặng lộc, biểu diễn nghệ thuật hát bội- tuồng Phụng Nghi Đình, San Hậu 3 hồi I, II, III, Lễ Tôn Vương – Hồi chầu...
Ngày 23-9 sẽ diễn ra các hoạt động như cúng trầu cau, bánh Gia Định xưa cùng tiết mục trích đoạn Tả quân Lê Văn Duyệt do đoàn cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn.