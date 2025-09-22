TP.HCM tổ chức trang trọng Lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt 22/09/2025 11:32

(PLO)- Sáng nay, 22-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn lãnh đạo dâng hương tại lễ giỗ Đức tả quân Lê Văn Duyệt.

Sáng 22-9, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn, cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ và các lãnh đạo đã đến dâng hương nhân ngày chánh giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo đến dâng hương tại khu vực mộ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: V. H

Tại đây, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo đã dâng hương tại khu vực bàn thờ và mộ của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Các lãnh đạo TP dâng hương tại khu vực bàn thờ Tả quân Lê Văn Duyệt.

Đoàn lãnh đạo cũng đã dâng hương tại khu di tích lịch sử Lăng Lê Văn Duyệt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ dâng hương tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt.

Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt.

Cũng trong sáng ngày 22-9, các hoạt động của ngày giỗ chính đã diễn ra, bao gồm lễ cúng giỗ chính theo nghi thức mời rượu, tặng lộc. Ngoài ra, những nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn, Tế Tiền hiền - Hậu hiền - Anh hùng liệt sĩ cũng được thực hiện trang nghiêm.

Trong ngày chánh giỗ còn có các tiết mục nghệ thuật như hát bội - tuồng Phụng Nghi Đình, San Hậu (3 hồi I, II, III), Lễ Tôn Vương - Hồi chầu…

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Ngọc Dung, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM - hậu duệ đời thứ sáu của gia tộc Lê Văn cho biết bà đã tham dự Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt suốt nhiều năm qua. Ông ngoại của bà Dung là ông Lê Văn Tám (Củ Chi), hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lê Văn, sinh ra mẹ bà Dung là Lê Thị Bia.

Các hậu duệ của gia tộc Lê Văn cũng đã đến dâng hương, dâng rượu trà cho Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

"Trong vai trò hậu duệ đời thứ sáu của gia tộc Lê Văn, tôi thực sự rất kính nể và biết ơn các cô chú trong Ban Quý tế. Họ luôn tổ chức nghi lễ chu đáo, đúng truyền thống, khiến tôi thật sự xúc động.

Dù đã lớn tuổi nhưng các cô chú vẫn cố gắng thực hiện các nghi thức cúng ông thật sự rất chu đáo. Mong rằng các cô chú vẫn khỏe mạnh để có thể phụng cúng cho ông hàng năm" - bà Dung chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Dung hiện sống tại phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Lễ giỗ năm nay cũng là dịp kỷ niệm 5 năm ngày đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt (16-9-2020 – 16-9-2025).

Về sự kiện này, bà Nguyễn Ngọc Dung bày tỏ sự biết ơn khi những công lao của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đối với vùng đất Gia Định, được các lãnh đạo và người dân nhớ đến.

"Thế hệ cha ông của chúng tôi đã có nhiều đóng góp cho vùng đất này. Do đó, thế hệ sau này của chúng tôi cũng luôn dặn dò nhau cố gắng học tập và làm tốt hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển của TP trong giai đoạn hiện nay" - bà Dung cho hay.

Bàn thờ Tả quân Lê Văn Duyệt

Cũng theo bà Dung, trong những dịp lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, dòng họ Lê Văn cũng đã có những hoạt động gắn kết.

"Chú Trần Văn Sung - Trưởng Ban Quý tế, cũng như chú Hòa - trưởng tộc, đã có những hoạt động tưởng niệm như tổ chức chuyến đi về Tiền Giang thăm mộ tổ Tả quân Lê Văn Duyệt hay cùng nhau về trong lễ giỗ cha mẹ của Đức ông. Chúng tôi cũng có những chuyến về Huế, Quảng Ngãi, cùng trùng tu lại những ngôi mộ bị hư hỏng theo thời gian" - bà Dung kể.

Bà Dung kể thêm, mỗi năm,tại ấp Thái Mỹ, huyện Củ Chi đều có làm Lễ giỗ Tổ vào ngày 13-3 Âm lịch và Lễ giỗ để tưởng nhớ ông Lê Văn Phong (em của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt) vào ngày 15-9 Âm lịch.

Ban quản lý Lăng trao đổi với Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng ngày giỗ chính (22-9 tức 1-8 năm Ất Tỵ), dù thời tiết không quá thuận lợi, nhưng đông đảo người dân từ các nơi tại TP.HCM đã đến thắp hương, chiêm bái Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Người dân đến chiêm bái, thắp hương cho Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Đông đảo người dân đến thưởng thức nghệ thuật hát bội "Phụng Nghi Đình".