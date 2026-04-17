Sói Neukgu tinh ranh bị bắt lại sau 9 ngày đào tẩu khỏi sở thú đi chu du thành phố 17/04/2026 11:25

(PLO)- Trong 9 ngày đi chu du thành phố sau khi đào tẩu khỏi sở thú, dù bị phát hiện nhiều lần nhưng sói Neukgu tinh ranh vẫn thoát khỏi vòng vây hàng trăm người gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và binh sĩ, cùng máy bay không người lái và camera nhiệt.

Ngày 17-4, sau 9 ngày tìm kiếm quy mô lớn, chính quyền TP Daejeon (Hàn Quốc) đã bắt lại được một con sói đào tẩu khỏi sở thú thành phố, hãng AFP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Con sói có tên Neukgu, ra đời năm 2024, đã đào thoát khỏi chuồng nuôi, phá hỏng hàng rào tại sở thú TP Daejeon vào ngày 8-4 và liên tục lẩn trốn kể từ đó.

Sau khi có tin con sói sổng khỏi sở thú, một trường học trong khu vực đã đóng cửa vì lo ngại nguy hiểm.

Giới chức Hàn Quốc đã huy động hàng trăm nhân sự là lính cứu hỏa, cảnh sát và binh sĩ, máy bay không người lái và camera nhiệt để truy tìm sói Neukgu. Trong 9 ngày qua, dù bị phát hiện nhiều lần nhưng sói Neukgu tinh ranh vẫn thoát khỏi vòng vây.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức địa phương rằng sói Neukgu đã bị bắt vào lúc 0 giờ 44 sáng 17-4 (giờ địa phương) gần một nút giao thông trong thành phố.

Các bác sĩ thú y cùng nhân viên đang kiểm tra tình trạng của sói Neukgu sau khi nó bị bắt lại ngày 17-4. Ảnh: AFP

Các cơ quan tìm kiếm đã nhận được tin báo vào khoảng 5 giờ 30 chiều 16-4 rằng con sói được nhìn thấy gần một công viên trong thành phố và đã định vị được nó vài giờ sau đó.

“Chào mừng trở lại, Neukgu!” - Chính quyền TP Daejeon đăng trên mạng xã hội X.

Giới chức đã bắn phi tiêu gây mê và bắt sống Neukgu.

Chính quyền thành phố đăng một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ ban đêm khiêng Neukgu trong trạng thái lơ mơ lên một tấm bao rồi đưa vào lồng.

Chính quyền thành phố cũng đăng tải hình ảnh con vật nằm ngủ trên giường thú y với mõm được đeo rọ.

“Kết quả kiểm tra thú y: Nhịp tim và thân nhiệt đều trong giới hạn bình thường” - bài đăng cho biết thêm.

“Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ để đảm bảo Neukgu được trở về an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi cũng xin lỗi người dân vì sự lo lắng và bất an mà sự việc này gây ra” - chính quyền TP Daejeon ra thông báo.

Trong một diễn biến đáng chú ý, sau khi Neukgu đào thoát khỏi sở thú, một hình ảnh được cho là ghi lại cảnh một con sói màu nâu nhạt chạy qua một ngã tư ở Daejeon đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

Chính quyền thành phố cùng nhiều cơ quan truyền thông lớn đã chia sẻ rộng rãi hình ảnh này, nhưng sau đó xác định đây là ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.