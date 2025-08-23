Sun Hospitality & Entertainment Group hợp tác toàn diện với Starbucks, hứa hẹn 'tạo trend' cho du lịch 23/08/2025 15:53

(PLO)- Ngày 23-8, tại KDL Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sun Hospitality & Entertainment Group – thương hiệu vui chơi giải trí & nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Sun Group ký hợp tác chiến lược với thương hiệu cà phê thế giới – Starbucks, với nhiều chiến lược hấp dẫn để nâng cao trải nghiệm du lịch Việt.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ đồng hành phát triển kinh doanh theo mô hình hợp tác chuỗi độc quyền, tăng cường hiện diện tại các cơ sở kinh doanh của thương hiệu Sun Hospitality & Entertainment Group (SHE).

Với thỏa thuận này, ngoài 4 cơ sở Starbucks đang có mặt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun Plaza (Sa Pa), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sunset Town (Phú Quốc), sẽ có thêm nhiều chi nhánh Starbucks tại các khu du lịch Sun World trên khắp cả nước trong tương lai.

Lễ ký kết chiến lược giữa SHE và Starbucks diễn ra vào sáng 23-8 tại KDL Sun World Ba Den Mountain

Đúng với tiêu chí của Starbucks với những cửa hàng được mở ở vị trí “đắc địa” như Bưu điện Việt Nam tại Hà Nội, hay Starbucks Đà Lạt bên hông chợ Đà Lạt…, trong thỏa thuận với SHE, Starbucks sẽ ưu tiên hiện diện tại các dự án trọng điểm của Sun Group, đặc biệt tại các không gian biểu tượng gắn kết du lịch – văn hóa – thương mại. Đồng thời việc "bắt tay” giữa hai tên tuổi lớn trong ngành dịch vụ du lịch này cũng sẽ đem lại nhiều quyền lợi cho khách lưu trú tại hệ thống khách sạn và resort của Sun Group.

Không chỉ thế, điểm nhấn của sự hợp tác chiến lược giữa SHE và Starbucks là đồng hành truyền thông, marketing, nhằm nâng tầm trải nghiệm dịch vụ tại các điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu Việt Nam.

Theo đó, hai thương hiệu sẽ xem xét phát triển các phiên bản sản phẩm đặc trưng gắn với địa phương để phù hợp với các yếu tố du lịch, hình ảnh nổi bật với Sun Group. Bên cạnh đó, SHE và Starbucks cũng sẽ đồng hành cùng các hoạt động truyền thông cả trực tuyến và tại chỗ, thông qua các chương trình tương tác trên mạng xã hội và sự kiện, lễ hội quảng bá sản phẩm như Lễ hội Cà phê tại các điểm Sun World.

Cửa hàng Starbucks tại Làng Pháp - một trong những điểm check-in hot nhất tại Sun World Ba Na Hills

“Sự hợp tác giữa SHE và Starbucks không chỉ mang đến một mô hình dịch vụ mới mẻ, đẳng cấp tại các điểm đến của chúng tôi, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí mà Sun Group đã và đang kiến tạo. Với sự đồng hành của thương hiệu cà phê toàn cầu Starbucks, chúng tôi tin tưởng sẽ tạo nên những không gian thưởng thức khác biệt, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ tại các điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam, tạo nên những hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh quốc tế cao”, bà Trần Nguyện, Phó Tổng giám đốc Sun Hospitality & Entertainment Group chia sẻ tại buổi ký kết.

Nhận định về những tiềm năng khi hợp tác với SHE, đại diện của Starbucks cho biết thêm: “Việc hợp tác theo kế hoạch dài hạn với SHE là một trong những chiến lược quan trọng đối với Starbucks Vietnam. Thông qua sự kết hợp đặc biệt này, chúng tôi mong muốn liên tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng không chỉ dừng lại ở mảng phục vụ F&B mà còn truyền tải những nét đẹp, văn hóa đặc trưng của Việt Nam tại các địa điểm du lịch – một lần nữa nâng tầm hành trình, sứ mệnh gắn kết cộng đồng qua từng cốc cà phê mà chúng tôi luôn hướng tới.”, bà Nguyễn Trần Anh Chi – Giám đốc Truyền thông của Starbucks Vietnam chia sẻ.

Không gian Starbucks Sun Plaza được lấy cảm hứng từ ga tàu hỏa Mường Hoa

Sun Hospitality & Entertainment Group thuộc Tập đoàn Sun Group định vị một thương hiệu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Trong đó, hệ thống Sun World gồm 9 công viên giải trí và khu du lịch, trải khắp ba miền đất nước: Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Ha Long (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Hon Thom (Phú Quốc, An Giang), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sun World Ha Nam (Ninh Bình), Sun World Cát Bà (Hải Phòng), Sun World Sầm Sơn (Thanh Hóa) với mỗi Sun World là một phiên bản khác biệt, chứa đựng những trải nghiệm độc đáo, hàm chứa sắc màu văn hóa, con người và cảnh sắc thiên nhiên riêng có của mỗi vùng đất.

Trong khi đó, hệ thống Sun Hospitality quy tụ 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Việt Nam, trong đó có nhiều resort danh giá liên tục được giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay Capella Hanoi…

Hệ thống Sun World trên khắp cả nước với nhiều công trình biểu tượng du lịch

Về Starbucks - là thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới, thành lập năm 1971 tại Seattle (Mỹ), Starbucks không chỉ nổi tiếng với cà phê chất lượng, mà còn tạo ra một “không gian thứ ba” – nơi kết nối giữa công việc và cuộc sống hàng ngày.

Starbucks Việt Nam chính thức hiện diện từ năm 2013, khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM. Đến nay, thương hiệu đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng với hơn 130 cửa hàng - Starbucks Việt Nam vừa giữ chất lượng quốc tế, vừa mang tính bản địa thông qua những sản phẩm được sáng tạo riêng phù hợp khẩu vị người Việt.

Với sự hợp tác chiến lược giữa thương hiệu cà phê toàn cầu và nhà kiến tạo những công trình biểu tượng, hai bên kỳ vọng sẽ kiến tạo nên những chuẩn mực mới trong ngành dịch vụ, mang đến những không gian trải nghiệm độc đáo, tạo điểm nhấn khác biệt cho hành trình khám phá Việt Nam của du khách.