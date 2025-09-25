Tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ bị phạt 9 năm 6 tháng tù 25/09/2025 18:07

Chiều 25-9 TAND Khu vực 2 - TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ xảy ra hồi tháng 8-2024) 9 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tài sản rất lớn cho người khác nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Cạnh đó, trong quá trình điều tra truy tố và tại toà bị cáo Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc chủ xe tải phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Giành quyền khởi kiện cho những người liên quan khởi kiện đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng một vụ án dân sự.

Trong phần tranh luận, đại diện VKSND Khu vực 2 - TP.HCM đã đề nghị mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế xe tải Trịnh Tiến Dũng nhận mức án 9 năm 6 tháng tù. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cáo trạng xác định, khoảng 14 giờ 43 phút ngày 8-8-2024, Trịnh Tiến Dũng điều khiển xe tải biển số 68H-000.68 lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ).

Khi xuống được một phần hai dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi của bầu hơi phanh xe khiến xe đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát.

Xe tải của Dũng lao xuống dốc cầu với tốc độ cao và va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển phía trước cùng chiều, gồm: xe Volvo XC90, Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và 2 đầu kéo container; khiến một người dọn vệ sinh tại cầu Phú Mỹ bị một trong các phương tiện va chạm trúng, văng vào trong lề đường bị thương tích nhẹ.

Kết quả xác định, Dũng có giấy phép lái xe ô tô hạng C theo quy định, điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao cho khách.

Xe do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe là 14,4 tấn. Trong đó, vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường là 31,7%, vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường là 52,6%, vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 52,8%.

Hậu quả sau va chạm, xe hiệu Volvo XC90 do anh LKL điều khiển và xe ôtô hiệu Toyota Fortuner do anh PVP điều khiển bị hư hỏng và cháy hoàn toàn. Các xe ôtô, gồm: xe Ford Teritory do anh LPL điều khiển, xe ôtô Mecerdes Benz GLC400 do anh VTA điều khiển, xe ôtô con hiệu Toyota Innova do anh NTS điều khiển và hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên hơn 7,4 tỉ đồng.