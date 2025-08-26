Tạm giữ 10 người xóc bầu cua trong rẫy ăn thua 150 triệu đồng 26/08/2025 11:04

(PLO)- Nhóm con bạc gồm 10 người tập trung vào rẫy đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc bầu cua.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện vẫn đang tạm giữ hình sự chín người và cấm đi khỏi nơi cư trú một người khác để điều tra về hành vi đánh bạc.

Các con bạc tham gia xóc bầu cua ăn tiền bị tạm giữ hình sự.

Trước đó, chiều 23-8, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Hoài Đức đã ập vào kiểm tra và bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền tại khu vực đất rẫy thôn Đức Tín 9, xã Hoài Đức.

Tang vật vụ đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 10 con bạc, thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật.