Tạm giữ 10 người xóc bầu cua trong rẫy ăn thua 150 triệu đồng

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện vẫn đang tạm giữ hình sự chín người và cấm đi khỏi nơi cư trú một người khác để điều tra về hành vi đánh bạc.
Trước đó, chiều 23-8, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Hoài Đức đã ập vào kiểm tra và bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền tại khu vực đất rẫy thôn Đức Tín 9, xã Hoài Đức.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã bắt giữ 10 con bạc, thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật.