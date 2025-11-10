TAND TP.HCM sẽ xét xử 4 thuyền trưởng vi phạm IUU trong tháng 11 10/11/2025 09:25

(PLO)- Theo Công an TP.HCM, TAND TP.HCM dự kiến mở phiên xử trong tháng 11 đối với 4 thuyền trưởng bị cáo buộc vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Ngày 10-11, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM (PV01) cho biết, Tòa án nhân dân TP.HCM đã quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đều xuất phát từ hành vi điều khiển tàu cá vượt vùng biển, vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình để khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Tắt giám sát, vượt biển khai thác trái phép

Theo đó, ngày 3-11, Tòa án nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 6506 về việc đưa vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu thực hiện ra xét xử sơ thẩm vào ngày 13-11 tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM cơ sở 1, số 216 Trường Chinh, phường Bà Rịa (TP.HCM).

Hỡi và Âu trước đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, ngày 3-4-2025, Lê Văn Hỡi là thuyền trưởng điều hành tàu cá BV-93269-TS và BV-93169-TS cùng 12 thuyền viên xuất bến tại cảng Tân Phước, xã Long Hải, TP.HCM để đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7-4, hai tàu cập cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng). Tại đây, Hỡi đã tắt thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu nhằm né tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Ngày 9-4, Hỡi không làm thủ tục xuất bến nhưng điều động hai tàu cùng 14 thuyền viên rời cảng, hành trình sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Để tránh bị phát hiện, Hỡi chỉ đạo ngắt nguồn điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ), khiến hai tàu mất hoàn toàn tín hiệu.

Đến ngày 12-5, trong lúc hai tàu hoạt động trái phép trên vùng biển nước sở tại, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ. Tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi xử lý theo luật pháp nước sở tại, cơ quan chức năng nước ngoài đã phóng thích 12 thuyền viên và thông báo vụ việc cho phía Việt Nam.

Ngày 23-10-2025, Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh TP.HCM khởi tố vụ án. Ngày 28-10, hồ sơ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM. Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Hỡi và Âu.

Đến ngày 1-11, kết luận điều tra được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM. Ngày 3-11, VKS ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM và Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Tháo thiết bị giám sát, chặt lưới, bỏ chạy khi bị truy đuổi

Trước đó, ngày 30-10, TAND TP.HCM ban hành Quyết định số 6507 đưa vụ án “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” liên quan hai thuyền trưởng Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi ra xét xử lúc 14 giờ ngày 12-11.

Kết quả điều tra xác định: ngày 18-2-2024, Luyện điều hành tàu cá BV-93481-TS và BV-93472-TS do Giỏi làm thuyền trưởng cùng 12 ngư dân xuất bến tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải, TP.HCM để đánh bắt hải sản.

Luyện và Giỏi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đến ngày 16-8-2024, khi tàu đang hoạt động trên biển, chủ tàu liên lạc và thông báo thiết bị giám sát hành trình trên hai tàu liên tục mất kết nối.

Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị từ tàu BV-93472-TS sang tàu BV-93481-TS để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì xử lý kỹ thuật đúng quy định, Luyện đã ngắt nguồn điện cả hai thiết bị giám sát hành trình khiến hai tàu không còn tín hiệu.

Đêm 16-8 đến rạng sáng 17-8, Luyện điều khiển hai tàu cào lưới theo hướng từ vùng biển Việt Nam sang vùng biển nước ngoài. Đến trưa 17-8, khi phát hiện tàu lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi vì vi phạm, Luyện chỉ đạo thuyền viên trên cả hai tàu chặt lưới, tắt hệ thống và tách hướng bỏ chạy về vùng biển Việt Nam.

Sau quá trình điều tra, ngày 26-8-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi. Ngày 15-10-2025, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận, chuyển VKSND dân TP.HCM ban hành cáo trạng số 44 và chuyển hồ sơ sang Tòa án để đưa ra xét xử.