Tang lễ 3 liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẽ theo nghi thức Công an nhân dân

Ngày 3-8, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội và gia đình thương tiếc phát tin buồn về ba liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy ở quán karaoke tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vào ngày 1-8.

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi đưa tám người trong đám cháy ra ngoài an toàn, ba cán bộ, chiến sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc tiếp tục quay lại trinh sát đám cháy.

Khi lên tới tầng bốn của tòa nhà thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy. Trần nhà sập xuống đè lên người các anh, bịt kín lối thoát làm ba chiến sĩ hy sinh.

Với thành tích đặc biệt trong chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm, Chủ tịch nước đã truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công; bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức công an nhân dân và ban lễ tang do giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng ban.

Để tri ân các liệt sĩ, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức công an nhân dân và thành lập ban lễ tang do giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng ban.

Thời gian tổ chức lễ tang: Từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 5-8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Sau đó sẽ đưa thi hài ba liệt sĩ đi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ cháy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng vừa có công văn về việc xử lý vụ cháy và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định.

Quận ủy Cầu Giấy chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND TP và các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an quận Cầu Giấy khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình ba cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị toàn TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

“Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn, phạm vi quản lý” - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ.•