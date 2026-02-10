Thả cá ngày ông Công ông Táo: Người dân đã hạn chế dùng túi nilon 10/02/2026 15:02

(PLO)- Thả cá chép trong ngày Tết ông Công ông Táo là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Tại Hà Nội, nhiều người đi thả cá đã dùng xô, chậu thay vì túi nilon.

Sáng 10-2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), rất nhiều người dân ở Hà Nội đã đổ về các khu vực sông, hồ để thực hiện nghi thức thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời.

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, vào ngày 23 tháng Chạp, cá chép sẽ hóa rồng, đưa ông Táo về trời để trình báo mọi việc trong năm với Ngọc Hoàng. Vì vậy, người dân thường chuẩn bị 3 con cá chép để phóng sinh. Ngoài cá chép, nhiều loại cá khác cũng được phóng sinh trong ngày này.

Nhiều người dân đã sử dụng xô, chậu để mang cá đi thả thay vì dùng túi nilon. Ảnh: HẢI ANH

Theo ghi nhận, năm nay, nhiều gia đình đã chủ động mang theo xô nhựa, cốc nhựa thay cho túi nilon. Dẫn hai con gái đi thả cá tại bến Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), chị Nguyệt Minh cho biết năm nào chị cũng dẫn các con đi thả cá bởi chị muốn các con hiểu đây không chỉ là thả cá mà là một phong tục của ngày Tết.

Chị Minh cũng cho hay, mấy năm nay chị không dùng túi nilon, thay vào đó chị sử dụng xô và chậu mang theo từ nhà cho tiện và sạch sẽ.

Người dân buộc dây vào xô để thả cá vì sợ cá mắc kẹt rác hoặc lục bình. Ảnh: HẢI ANH

Là người dân sống tại bến Ngọc Lâm, anh Lê Quang Vũ cho biết, hằng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp là khu vực này rất đông người. Nhiều gia đình đi rất đông, có cả trẻ em, lúc thả cá nhiều gia đình còn quay phim, chụp ảnh làm kỷ niệm.

"Nhiều năm gần đây mọi người thả cá đã văn minh hơn. Họ hạn chế sử dụng túi nilon, hoặc nếu có cũng không vứt rác bữa bãi. Rác thải được mọi người mang về, một số người nhắc con nhặt rác ven hồ bỏ vào thùng rác", anh Vũ nói.

Bên cạnh cá chép đỏ, nhiều loại cá khác cũng được người dân phóng sinh. Ảnh: HẢI ANH

Nhiều người dân dùng túi nilon nhưng không còn hiện tượng xả rác bừa bãi. Ảnh: HẢI ANH

Tại các chợ truyền thống, từ sáng sớm, không khí mua bán đã diễn ra rất nhộn nhịp, lượng cá chép năm nay được các tiểu thương nhập về khá dồi dào. Bên cạnh đó, cá chép được bày bán với nhiều kích cỡ khác nhau, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thị trường cá chép đỏ phục vụ ông Công ông Táo nhộn nhịp từ cuối tuần trước. Ảnh: MINH TRÚC

Theo ghi nhận, năm nay có 3 kích cỡ cá chép đỏ; cá nhỏ có giá 45.000 đồng/3 con; cá nhỡ có giá 65.000 đồng/3 con và cá đại có giá 100.000 đồng/3 con. So với năm ngoái, giá có tăng nhẹ song sức mua gần như không giảm.

Năm nay lượng cá chép khá dồi dào và phong phú. Ảnh: MINH TRÚC

Việc mua và thả cá chép trong ngày Tết ông Công ông Táo là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt, thể hiện ước mong một năm mới bình an, thuận lợi, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của dân tộc.