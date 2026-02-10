Thả cá ngày ông Công ông Táo: Người dân đã hạn chế dùng túi nilon

Sáng 10-2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), rất nhiều người dân ở Hà Nội đã đổ về các khu vực sông, hồ để thực hiện nghi thức thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời.
Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, vào ngày 23 tháng Chạp, cá chép sẽ hóa rồng, đưa ông Táo về trời để trình báo mọi việc trong năm với Ngọc Hoàng. Vì vậy, người dân thường chuẩn bị 3 con cá chép để phóng sinh. Ngoài cá chép, nhiều loại cá khác cũng được phóng sinh trong ngày này.
Theo ghi nhận, năm nay, nhiều gia đình đã chủ động mang theo xô nhựa, cốc nhựa thay cho túi nilon. Dẫn hai con gái đi thả cá tại bến Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội), chị Nguyệt Minh cho biết năm nào chị cũng dẫn các con đi thả cá bởi chị muốn các con hiểu đây không chỉ là thả cá mà là một phong tục của ngày Tết.
Chị Minh cũng cho hay, mấy năm nay chị không dùng túi nilon, thay vào đó chị sử dụng xô và chậu mang theo từ nhà cho tiện và sạch sẽ.
Là người dân sống tại bến Ngọc Lâm, anh Lê Quang Vũ cho biết, hằng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp là khu vực này rất đông người. Nhiều gia đình đi rất đông, có cả trẻ em, lúc thả cá nhiều gia đình còn quay phim, chụp ảnh làm kỷ niệm.
"Nhiều năm gần đây mọi người thả cá đã văn minh hơn. Họ hạn chế sử dụng túi nilon, hoặc nếu có cũng không vứt rác bữa bãi. Rác thải được mọi người mang về, một số người nhắc con nhặt rác ven hồ bỏ vào thùng rác", anh Vũ nói.
Tại các chợ truyền thống, từ sáng sớm, không khí mua bán đã diễn ra rất nhộn nhịp, lượng cá chép năm nay được các tiểu thương nhập về khá dồi dào. Bên cạnh đó, cá chép được bày bán với nhiều kích cỡ khác nhau, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Theo ghi nhận, năm nay có 3 kích cỡ cá chép đỏ; cá nhỏ có giá 45.000 đồng/3 con; cá nhỡ có giá 65.000 đồng/3 con và cá đại có giá 100.000 đồng/3 con. So với năm ngoái, giá có tăng nhẹ song sức mua gần như không giảm.
Việc mua và thả cá chép trong ngày Tết ông Công ông Táo là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt, thể hiện ước mong một năm mới bình an, thuận lợi, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của dân tộc.
Thả cá online qua livestream bùng nổ
Bên cạnh thả cá chép truyền thống như mọi năm, năm nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt phiên livestream (phát trực tiếp) thả cá chép. Những buổi livestream này thu hút hàng nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận và quà tặng ảo được gửi liên tục.
Theo ghi nhận, các chủ tài khoản chuẩn bị sẵn nhiều thùng cá chép, người xem có nhu cầu thả cá sẽ tặng quà ảo trên livestream, đồng thời để lại tên tuổi và lời nhắn.
Sau khi nhận quà, chủ tài khoản đọc nội dung người gửi và tiến hành thả cá xuống nước ngay trên sóng trực tiếp. Số lượng cá thả phụ thuộc vào giá trị quà tặng mà người xem gửi.
Nhiều tài khoản còn ghi rõ số điện thoại, số tài khoản để nhận tiền chuyển khoản để người xem chuyển tiền. Sau đó, chủ tài khoản sẽ đọc tên, lời nhắn và thả cá hộ người xem.
Anh Phương Đạt (Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết năm nay do ngày ông Công ông Táo là ngày thường, anh vẫn phải đi làm nên lựa chọn thả cá qua livestream. Theo anh Đạt, hình thức này tiết kiệm thời gian, song anh cảm thấy việc không trực tiếp thực hiện thả cá khiến nghi lễ không được trọn vẹn.
Còn chị Thu Trang (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng phong tục thả cá mang ý nghĩa truyền thống nên cần được thực hiện trực tiếp. Ngoài ra, việc gắn nghi lễ với hình thức tặng quà ảo trực tuyến có thể làm giảm đi tính trang nghiêm vốn có của phong tục.