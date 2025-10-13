Thanh Hóa: “Siêu” phường Hạc Thành có tân Bí thư Đảng ủy 13/10/2025 16:50

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa được Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành.

Chiều 13-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết đã có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Biện (45 tuổi), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Biện từng giữ nhiều vị trí công tác quan trọng như Phó giám đốc, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa cũ.

Chân dung tân Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Văn Biện. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Văn Biện quê quán xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa cũ nay là xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Ông Biện có trình độ chuyên môn cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản; Cao cấp lý luận chính trị.

Hiện nay phường Hạc Thành được nhiều người dân địa phương ví von là "siêu" phường của tỉnh Thanh Hóa, có dân số gần 200.000 người với diện tích hơn 24,63 km2.

Phường Hạc Thành được hình thành trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 10 phường trung tâm TP Thanh Hóa cũ và một phần của các phường Đông Thọ, Đông Vệ.

Phường Hạc Thành, Thanh Hóa nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hiện Đảng bộ phường Hạc Thành có 278 tổ chức đảng với 14.600 đảng viên, là Đảng bộ cấp xã có quy mô lớn nhất tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, tháng 9-2025 vị trí Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành bị khuyết sau khi ông Lê Anh Xuân (52 tuổi) bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm liên quan vụ án ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản Đông Á.