Thấy thú lạ vào nhà ngày rằm tháng 7, người dân báo công an

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Sửu cho biết ngày rằm tháng 7 có một con thú lạ vào nhà, nghi là động vật quý hiếm nên đã báo công an xã.
Chiều 6-9, trước sự chứng kiến của Công an xã Gia Lạc và UBND xã Gia Lạc (Nghệ An), Hạt kiểm lâm Yên Thành đã tiếp nhận con cu li từ ông Nguyễn Văn Sửu.

con-thu-la.jpg
Con thú lạ vào nhà ông Sửu là con cu li nhỏ.

Ông Sửu cho biết rạng sáng cùng ngày, ông thấy con “thú lạ” vào sân nhà gia đình. Con thú nhỏ, mắt to, lông màu hung vào nhà đúng ngày rằm tháng 7, sợ bắt nuôi vướng vào vòng lao lý, ông đã gọi điện báo Công an xã Giai Lạc.

giao-nop-cu-li.jpg
Ông Sửu mang con cu li giao nộp cho kiểm lâm để thả về với rừng tự nhiên.

Theo Hạt kiểm lâm Yên Thành (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An), con thú lạ ông Sửu giao nộp là con cu li nhỏ nặng 350 g, dài 20 cm, Hiện, con cu li này khỏe mạnh nên sẽ được thả về với rừng tự nhiên.

Cu li (tên khoa học Nycticebus pygmaeus), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Đắc Lam
