The Kid LAROI đến Việt Nam trong đêm, dân mạng rần rần ‘anh qua sớm đi du lịch à’ 20/08/2025 11:02

The Kid LAROI check-in Việt Nam sớm nhất, fan hỏi “sang foodtour hả”

Ngôi sao 23 tuổi người Úc The Kid LAROI hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 21h55 ngày 19-8, là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho siêu nhạc hội 8Wonder 2025: Moments Of Wonder diễn ra vào ngày 23-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội).

Kid Laroi đặt chân xuống sân bay nội bài tối 19-8.

The Kid LAROI cùng êkíp 4 người đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài lúc 21h55. Mặc dù trải qua một chuyến bay dài khá mệt mỏi, ngôi sao trẻ nước Úc vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài thân thiện, gu thời trang khỏe khoắn, năng động, trẻ trung. Trên đầu anh đeo tai nghe bluetooth không dây cá tính như một lời khẳng định “tôi đây người hệ nhạc”.

Anh bất ngờ khi fan hâm mộ đứng đợi 5 tiếng tại sân bay.

Đây là lần đầu tiên LAROI đến Việt Nam nên nghệ sĩ rất bất ngờ khi thấy khán giả hâm mộ đợi sẵn. Đặc biệt có fan đã “đu idol” 7 năm đứng chờ anh ròng rã 5 tiếng.

The Kid nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi trò chuyện, chụp ảnh và tương tác nhiệt tình với fan, anh cùng ê kíp vội lên xe ô tô để về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt trước khi đại nhạc hội nổi nhạc chính thức vào ngày 23-8 này.

Việc đầu tiên siêu sao Úc làm khi đến Việt Nam chính là đăng tải tấm ảnh selfie siêu chill chill với fan lâu năm lên trang cá nhân có 4,3 triệu người theo dõi như một lời khẳng định “Việt Nam ơi, tôi đã sẵn sàng để cháy hết mình rồi”.

Có một điều đặc biệt khác, trong khi khán giả của siêu nhạc hội chưa thấy The Kid LAROI thì một sao Việt đã “đu” idol thành công.

Double2T vô tình thành “fan may mắn” - ảnh FBNV

Trên trang cá nhân, rapper Double2T phấn khích khoe khoảnh khắc hội ngộ đầy bất ngờ với The Kid LAROI. Nghệ sĩ viết: “Ôi, tôi thực sự bay cùng chuyến với The Kid LAROI. Tôi không thể tin được mình đã gặp và bắt tay với cậu ấy. Ôi điên quá. Oh my god”.

Bài đăng của Người miền núi chất nhanh chóng gây bão, thu hút hàng nghìn lượt like chỉ trong một thời gian ngắn.

Qua trò chuyện của nam rapper với bạn, có thể thấy đây chắc chắn là định mệnh, nhờ không đổi được vé nên cuối cùng Double2T mới bay cùng chuyến với nghệ sĩ quốc tế mà anh yêu thích. Fan kêu Double2T có thể “sĩ đến hết đời” vì khoảnh khắc có một không hai này. “Oách”, “quá đã”, “chất”… là bình luận của khán giả.

Sau khi một số tấm hình nghệ sĩ đặt chân đến Việt Nam được lan truyền, cộng đồng fan trên mạng xã hội phấn khích. Trên trang fanpage chính thức của 8Wonder, khán giả hào hứng bình luận “23 mới diễn mà ảnh sang sớm vậy”, “sang sớm để đi du lịch đây”. Có người gọi vui The Kid LAROI là “ông cố”, người khác hài hước hơn khi hỏi “qua sớm foodtour hả”…

Một số fan không quên đề xuất một số hit của anh vang lên tại sân khấu 8Wonder như Stay, Without You, To much…

Với chất giọng RnB đặc trưng, phong cách âm nhạc đa dạng, giai điệu bắt tai và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn, The Kid LAROI mang theo những bản hit đình đám dự đoán sẽ đốt cháy sân khấu 8Wonder lần này.

Bước ra từ bóng tối với siêu hit Stay và thành siêu sao toàn cầu

The Kid LAROI (tên thật: Charlton Howard) sinh năm 2003 tại một khu nhà nghèo ở vùng ngoại ô phía tây nội thành Sydney và liên tục phải chuyển nơi ở.

LAROI bắt đầu con đường sự nghiệp bằng việc thu âm những đoạn rap trên iPhone của mẹ và đăng tải lên MXH - ảnh: FBNV

Tuổi thơ thiếu thốn và kém may mắn không ngăn nổi tình yêu âm nhạc lớn dần và lấp đầy trong tim. LAROI bắt đầu con đường sự nghiệp bằng việc thu âm những đoạn rap trên iPhone của mẹ và đăng tải chúng lên mạng xã hội.

Năm 2019, podcast hip-hop No Jumper đã quay một bộ phim tài liệu về LAROI, trong đó những đứa trẻ hào hứng theo chân anh trên đường phố Redfern.

Cùng năm đó, âm nhạc của đứa trẻ nghèo vùng ngoại ô Sydney thu hút sự chú ý của rapper kiêm giám đốc điều hành Grade A Productions Lil Bibby để sau đó LAROI có cú bắt tay với Columbia Records. Nhờ đó, mối duyên dẫn anh biết đến cố nghệ sĩ nhạc rap Juice Wrld rồi thành cái tên bùng nổ trên toàn cầu.

Mixtape đầu tay F*ck Love được nghệ sĩ phát hành tháng 7-2020, không hề né tránh quá khứ nhiều nỗi buồn, được nghe hàng tỉ lượt trên Spotify. Đồng thời đưa anh thành nghệ sĩ trẻ nhất đạt vị trí số 1 trên Billboard 200 trong thập kỷ và là nghệ sĩ đầu tiên đạt được thành tích này kể từ khi Billie Eilish làm được vào năm 2019.

LAROI trở thành ngôi sao toàn cầu sau khi góp giọng cùng Justin Bieber - ảnh FBNV

Anh cũng “nhảy số” từ vị trí thứ 26 lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 ở tuổi 17, trở thành nghệ sĩ nam solo trẻ nhất đạt vị trí số 1 kể từ năm 2015 khi Shawn Mendes đạt được.

Tên tuổi The Kid LAROI bùng nổ khi tham gia chương trình giới thiệu tài năng vào tháng 10-2020. Truyền thông Mỹ từng thống kê ở mốc đầu năm 2020, chỉ có khoảng 13.000 lượt streams/tháng (phát nhạc trực tuyến) cho các ca khúc của anh. Sau chương trình kể trên, con số đó tăng gấp 176% cho mỗi tháng.

Với bản hit Without You (hợp tác cùng Miley Cyrus), The Kid LAROI đã ký một hợp đồng toàn cầu với Sony Music Publishing trị giá 4,2 triệu USD trước sinh nhật lần thứ 18 của mình và thành giọng ca tuổi teen có đãi ngộ hàng top của giới nhạc.

Tuy nhiên phải đến Stay với sự góp giọng của Justin Bieber cùng hậu thuẫn của Omer Fedi và Charlie Puth,.

Ngoài Without You, Stay, LAROI còn có các bản hit: Go, Diva, Thousand Miles, Love Again, Too Much, Girls, Addison Rae… Tới nay, anh mới phát hành một album đầu tay là The First Time (2023).

The Kid LAROI từng giành được hai giải ARIA, năm giải thưởng âm nhạc Billboard, một giải thưởng âm nhạc iHeartRadio và được đề cử hai giải Grammy và ba giải thưởng Video âm nhạc MTV. Billboard gọi anh là “siêu sao thế hệ tiếp theo” của âm nhạc thế giới.

Bắt đầu sự nghiệp trên những con phố Redfern và Waterloo của Sydney, The Kid LAROI hiện là ngôi sao gen Z thống trị toàn cầu, có hơn 41 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, nhiều hơn cả Rolling Stones, Charlie Puth, Nirvana, BTS, BlackPink…

Nói về thành công của mình, bản thân anh còn bất ngờ và nói đó là điều không có thật trong cuộc đời này.

Diễn cùng The Kid LAROI trên sân khấu sự kiện được mong chờ nhất tháng 8 này còn có các nghệ sĩ khắp năm châu khác như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), DPR IAN (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ đang hot nhất Việt Nam như Soobin, Hòa Minzy, tlinh và (S)TRONG Trọng Hiếu.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9, 8Wonder 2025 không chỉ mang đến không gian âm nhạc sôi động với những giai điệu cuốn hút và màn trình diễn mãn nhãn, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.

Diễn ra tại trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, sự kiện tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường, khát vọng vươn xa, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc kết nối cảm xúc không thể nào quên.