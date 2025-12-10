Thể thao Việt Nam giành 11 huy chương ở ngày đầu tiên tranh tài SEA Games 33

HCV đầu tiên của Thể thao Việt Nam ở môn canoeing mở màn đầy thuận lợi trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đồng thời tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho toàn đội.
Ở nội dung đôi nữ 500m, hai vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã thể hiện phong độ xuất sắc. Bằng sự phối hợp nhịp nhàng, kỹ thuật chắc chắn và chiến thuật hợp lý, cặp đôi Việt Nam vượt lên dẫn đầu và cán đích với thời gian 2 phút 06 giây 487. Màn trình diễn đầy bản lĩnh này giúp họ vượt qua đôi vận động viên Thái Lan, mang về HCV đầu tiên cho đoàn thể thao nước nhà.
Không chỉ có niềm vui từ tấm HCV, canoeing Việt Nam còn ghi thêm dấu ấn khi Phạm Hồng Quân giành HCĐ ở nội dung kayak đơn nam 500m. Bên cạnh đó, đôi vận động viên Võ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo đạt HCB ở nội dung kayak đôi hỗn hợp 500m, chỉ xếp sau cặp VĐV Singapore giành HCV.
Trong buổi chiều thi đấu ngày 10-12, môn Ju-jitsu cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Võ sĩ trẻ Phụng Mùi Nhình thi đấu ấn tượng, vượt qua vòng bán kết để góp mặt trong trận tranh HCV hạng cân -52kg nữ. Dù không thể vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan và giành HCB, nhưng màn trình diễn của cô được đánh giá cao về tinh thần thi đấu và kỹ thuật chuyên môn.
Ở môn boxing, võ sĩ Ngô Ngọc Linh Chi đã đánh bại đối thủ Indonesia ở hạng cân 48kg nữ, qua đó giành quyền đi tiếp vào vòng sau, mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho đội tuyển boxing Việt Nam.
Taekwondo cũng ghi dấu với HCB ở nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn. Hai vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc đã cố gắng hết mình nhưng đành chấp nhận về nhì sau đối thủ Singapore.
Cùng thời điểm, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có ngày thi đấu thăng hoa khi cả ba vận động viên chủ lực đều đứng đầu vòng loại các nội dung mạnh, giành suất vào chung kết. Thành tích này mang đến nhiều kỳ vọng về khả năng tranh chấp huy chương trong những ngày thi đấu tiếp theo.
Tính đến 16 giờ, ngày 10-12, đoàn Việt Nam tạm có 1 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ ở các môn canoeing, jujitsu và taekwondo. Đây được xem là khởi đầu thuận lợi, hứa hẹn một kỳ SEA Games sôi động và đầy cảm xúc đối với thể thao nước nhà.
11 huy chương của Thể thao Việt Nam
HCV: (1): Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (Canoeing đôi nữ 500m). HCB (3): Nguyễn Thị Kim Hà - Nguyễn Trọng Phúc (quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn), Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing 500m đôi hỗn hợp), Phụng Mùi Nhình (Jujitsu 52kg nữ). HCĐ (7): Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích (Jujitsu Duo Show Nữ), Đặng Đình Tùng (Jujitsu đối kháng -77 kg nam), Trần Hữu Tuấn - Tơ Anh Minh (Jujitsu Duo Show Nam), Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (Jujitsu Duo Show Nam), Đào Hồng Sơn (Juhitsu đối kháng 62kg nam), Phạm Hồng Quân (Canoeing 500m đơn nam), Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo biểu diễn bộ ba nữ).