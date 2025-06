Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị 30/06/2025 08:02

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Q.Văn

Trước đó, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Quảng Bình và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức bộ máy gồm 27 phòng nghiệp vụ.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm (50 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (mới) sau hợp nhất.

Bộ Công an cũng đã ban hành quyết định thành lập công an cấp xã của tỉnh Quảng Trị, gồm: 8 công an phường, 69 công an xã và 1 công an đặc khu Cồn Cỏ trên cơ sở Đồn Công an Cồn Cỏ.

Đồng thời, điều động cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị. Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng các Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Q.Văn

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao các quyết định về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, trao các quyết định cho 27 Trưởng phòng, 158 Phó trưởng phòng, 125 Đội trưởng, 292 Phó đội trưởng, 78 Trưởng Công an cấp xã, 390 Phó trưởng Công an cấp xã và các cán bộ không giữ chức vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chúc mừng các cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tín nhiệm giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Đồng thời, mong muốn các cá nhân vừa nhận nhiệm vụ công tác mới sẽ luôn nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm cũng nhấn mạnh, phương châm trước mắt của toàn lực lượng là kế thừa, phát huy kết quả, truyền thống của công an tỉnh đã được xây dựng, vun đắp qua các thời kỳ. Đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, sớm ổn định tổ chức, bộ máy và hoạt động, vận hành thông suốt. Không để công việc bị trì trệ, gián đoạn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.