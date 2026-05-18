Thịt heo chết, mì hóa chất, đồ hộp nhiễm bệnh: Người dân còn biết tin vào đâu? 18/05/2026 05:39

(PLO)- Hàng loạt vụ thịt heo chết, mì chứa chất cấm, thực phẩm làm từ thịt nhiễm bệnh… được phanh phui; người tiêu dùng hoang mang vì thực phẩm bẩn đang len sâu vào từng bữa ăn.

Từ những con heo chết được “phù phép” thành thực phẩm, đến hàng ngàn tấn mì tươi chứa chất cấm hay vụ thịt nhiễm dịch đi vào pate đóng hộp, nhiều bạn đọc cho rằng nỗi sợ lớn nhất hiện nay không còn là giá thực phẩm tăng, mà là mỗi bữa ăn đều có thể trở thành một canh bạc với sức khỏe.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc liên quan thực phẩm bẩn liên tiếp bị phát hiện khiến dư luận hoang mang. Tại Hải Phòng, cơ quan chức năng khởi tố nhiều người liên quan vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi được đưa vào chế biến thực phẩm tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Ở TP.HCM, công an cũng triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi chứa hàn the và chất cấm với lượng tiêu thụ lên đến hàng ngàn tấn suốt nhiều năm.

Gần đây hơn, nhiều đường dây “phù phép” thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất tiếp tục bị phát hiện.

Trong khi người dân chưa hết lo lắng vì các vụ thực phẩm bẩn liên tiếp bị phanh phui, loạt điều tra “Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn” của báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục gây chấn động khi ghi nhận cảnh heo chết, heo bệnh được thu mua giữa đêm, đưa vào lò mổ rồi len lỏi tới các cơ sở chế biến thực phẩm.

Những hình ảnh đó khiến nhiều người bàng hoàng bởi bữa cơm hằng ngày đã không còn an toàn và nhiều nỗi lo về mối nguy của những căn bệnh hiểm nghèo...

Không ít bạn đọc cho rằng điều đáng sợ nhất là thực phẩm bẩn giờ không còn xuất hiện ở những hàng quán “vô danh”, mà len vào cả những nơi từng được người dân tin tưởng.

Ảnh tổng hợp từ các vụ việc thực phẩm phẩm bẩn gần đây.

Bữa cơm đầy hoài nghi

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết chị từng nghĩ chỉ cần mua thực phẩm ở chợ lớn hoặc nơi đông người bán là có thể yên tâm phần nào. Tuy nhiên, sau khi đọc loạt bài điều tra về thịt heo chết được thu gom rồi chế biến thành thực phẩm, chị thật sự lo ngại.

“Có những hôm đi chợ nhìn miếng thịt đỏ tươi mà tôi vẫn thầm lo lằng về nguồn gốc. Người tiêu dùng hoàn toàn không có khả năng phân biệt thịt sạch hay thịt bệnh bằng mắt thường. Nghĩ đến việc heo chết vẫn có thể qua nhiều khâu rồi lên bàn ăn mà thấy sợ” - chị Mai nói.

Cùng tâm trạng, anh Lê Hoàng Phúc cho rằng trước đây gia đình anh khá thoải mái khi ăn hàng quán bên ngoài, nhưng thời gian gần đây thói quen đã thay đổi nhiều sau liên tiếp các vụ thực phẩm bẩn bị phanh phui.

Theo anh Phúc, từ vụ hàng nghìn tấn mì tươi chứa chất cấm đến vụ thịt nhiễm dịch được đưa vào chế biến đồ hộp hay thịt heo chết được đưa ra thị trường đều cho thấy thực phẩm bẩn đang len quá sâu vào thị trường.

“Ngày xưa chỉ lo thực phẩm mắc tiền, giờ còn phải lo ăn vào có bệnh hay không. Tôi có con nhỏ nên càng đọc tin càng bất an. Đi ăn ngoài thì không biết nguyên liệu thế nào, còn mua đồ về tự nấu cũng chưa chắc an toàn” - anh Phúc chia sẻ.

Bạn đọc Trần Văn Hùng cho rằng điều khiến anh lo lắng nhất là nhiều vụ việc có quy mô rất lớn nhưng kéo dài nhiều năm mới bị phát hiện.

“Hơn 2.800 tấn mì chứa hóa chất được bán ra thị trường mà không ai biết. Như vậy có nghĩa không ít người đã ăn phải trong suốt thời gian dài. Điều đó cho thấy người dân đang quá yếu thế trong việc tự bảo vệ sức khỏe của mình” - anh Hùng nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan, một nội trợ ở TP.HCM, cho biết chị từng có thói quen ưu tiên mua thực phẩm đóng hộp của thương hiệu lớn vì nghĩ rằng quy trình sản xuất sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

“Tôi từng nghĩ đồ hộp của doanh nghiệp lớn thì ít nhất cũng phải an toàn. Nhưng giờ nghe tin thịt nhiễm dịch được đưa đi làm pate mà thấy niềm tin bị sụp đổ. Cuối cùng người dân chẳng biết phải tin vào đâu nữa” - chị Lan bày tỏ.

Ai bảo vệ người tiêu dùng?

Bên cạnh nỗi lo về sức khỏe, nhiều bạn đọc cho rằng điều khiến họ bức xúc hơn cả là các vụ việc thường chỉ bị phát hiện khi đã kéo dài nhiều năm và số lượng thực phẩm bẩn đã tiêu thụ ra thị trường là quá lớn.

Bạn đọc Phạm Minh Hoàng cho rằng thực phẩm bẩn giờ không chỉ còn là câu chuyện của vài cơ sở nhỏ lẻ mà đã trở thành vấn đề đáng báo động trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Theo anh Hoàng, điều đáng sợ là nhiều người kinh doanh biết rõ hàng hóa không bảo đảm an toàn nhưng vẫn cố tình bán ra thị trường để kiếm lợi.

“Họ biết rõ đó là thịt bệnh, biết là hóa chất cấm nhưng vẫn làm vì tiền. Lợi nhuận thì thương nhân ai cũng hướng tới, nhưng kiếm tiền trên sức khỏe đồng loại, dẫn đến nguy cơ hủy hoại tương lai giống nòi thì thật là bất nhẫn" - anh Hoàng nói.

Cũng theo dõi loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM, chị Võ Thu Hạnh cho rằng cảm giác đáng sợ nhất hiện nay là ngay cả bữa cơm gia đình cũng không còn mang lại sự yên tâm như trước.

“Ngày nào cũng đọc tin thực phẩm bẩn, rồi thịt heo chết, mì hóa chất, thịt nhiễm bệnh… nhiều lúc nhìn mâm cơm mà chỉ thấy lo nhiều hơn ngon. Người dân bình thường giờ sống trong cảm giác hoài nghi đủ thứ” - chị Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quốc Nam đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý khi nhiều đường dây thực phẩm bẩn có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện sớm.

“Nếu không có báo chí điều tra hoặc công an vào cuộc thì có khi những cơ sở đó vẫn tiếp tục hoạt động. Người dân đâu có khả năng tự kiểm tra thực phẩm mỗi ngày. Vai trò quản lý phải mạnh hơn chứ không thể để mọi chuyện kéo dài rồi mới xử lý” - anh Nam nói.

Bạn đọc có tên Minh Khôi bình luận rằng càng theo dõi các vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, anh càng thấy sức khỏe cộng đồng đang bị đe dọa bởi lòng tham của một bộ phận người sản xuất, kinh doanh.

“Người tiêu dùng không thể ngày nào cũng mang thực phẩm đi xét nghiệm mới dám ăn. Điều họ cần là một thị trường mà ít nhất thực phẩm bán ra phải đạt chuẩn an toàn tối thiểu” - anh Khôi viết.