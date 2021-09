Trưa 18-9, Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết tổ công tác của đơn vị này đã dừng một xe tải có mã QR ‘luồng xanh’ để kiểm tra quy định phòng, chống dịch gần giao lộ Quốc lộ 1 – Lê Trọng Tấn, khu vực giáp tỉnh Bình Dương.



Những người ngồi trong thùng xe tải cho biết vừa cách ly xong đang trở về địa phương. Ảnh: VĂN TƯ

Bất ngờ, CSGT phát hiện bên trong thùng xe tải không phải chứa lương thực, thực phẩm hay nhu yếu phẩm mà có 6 người gồm cả nam và nữ đang ngồi cùng nhiều đồ đạc cá nhân.

Trình bày với CSGT, nhóm người này cho biết trước đó họ đã nhiễm COVID-19 (F0), vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở cách ly trên địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện họ 'đi nhờ' xe tải để về địa phương khai báo y tế.

Do tài xế xe tải vận chuyển người trên thùng xe trái quy định, Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, bàn giao hồ sơ, người và phương tiện cho Công an phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để giải quyết.