Cần gấp giấy tờ, trụ sở công an đóng cửa thì làm sao?

Công an TP.HCM chỉ đạo gì? Thủ trưởng các đơn vị, Công an quận, huyện không tổ chức tiếp công dân để giải quyết các thủ tục hành chính khi không thực sự cần thiết: Thủ tục liên quan căn cước công dân, hộ chiếu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, đăng ký xe (cán bộ trực giải thích, hướng dẫn người dân khi đến liên hệ thủ tục). Đồng thời chỉ giải quyết các mặt công tác liên quan đến công dân khi thật sự cấp bách, như: Gia hạn visa cho người nước ngoài, xác nhận địa chỉ thường trú để khai tử, các hoạt động điều tra tố tụng, công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố… Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động người dân tăng cường sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến và dịch vụ bưu điện để giảm thiểu tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo Website của Công an TP.HCM