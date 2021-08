Lực lượng công an tích cực chống dịch, bảo đảm an ninh Ngày 17-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng chống dịch COVID-19 và phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định dịch COVID-19 đã và đang lan nhanh, lan rộng ở nhiều tỉnh, TP và hết sức nguy hiểm, tác động đến tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng CAND. Dịch bệnh sẽ còn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra bất ổn chính trị… Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thời gian qua, toàn lực lượng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, địa phương tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phải căng mình ngày đêm để phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19, duy trì ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện thắng lợi ba mục tiêu, đó là: “Tích cực phòng chống dịch COVID-19 - Bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội - Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Trong đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 trong CAND là nhiệm vụ đang đặt ra cấp bách, quan trọng hàng đầu và giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh để tổ chức, bố trí lực lượng, phân ca, kíp trực, làm việc phù hợp, bảo đảm quân số triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng chống dịch COVID-19… Lực lượng CAND phải có trách nhiệm: Giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên dân, yên ổn lòng dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân; không để xảy ra bất ổn chính trị xã hội, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc ba mục tiêu quan trọng, đó là: “Vừa tham gia phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân; vừa góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” để nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc. HC