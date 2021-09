Ngày 24-9, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Tân Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) vừa nhận được lá thư cảm ơn của anh Trần Trung Huân (ngụ Khu phố 6, phường Tân Phú).



Theo nội dung anh Huân viết, rạng sáng ngày 13-9, vợ anh đau bụng chuyển dạ nhưng gia đình đang nằm trong “vùng đỏ”, không gọi được xe taxi để đưa chị đi bệnh viện.



Bức thư tay do anh Huân gửi tới cảm ơn sự giúp đỡ của cảnh sát khu vực. Ảnh: KM

Tình huống cấp bách, anh Huân cầm điện thoại bấm nhanh số của anh cảnh sát khu vực Phạm Quốc Hiếu nhờ hỗ trợ.

“Chưa đầy 5 phút thì anh Hiếu lái xe ô tô của công an phường tới đưa vợ tôi đi bệnh viện. Khoảng trưa thì vợ tôi sanh. Hôm đó mà không có sự giúp đỡ của anh Hiếu thì tôi cũng không biết làm sao để đưa vợ tôi đến bệnh viện” - anh Huân bày tỏ sự cảm kích.

Theo trung úy Hiếu, sáng đó anh đang trực tại cơ quan thì anh nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Do tình hình dịch căng thẳng, nhiều khu vực trên địa bàn quản lý bị phong tỏa nên trước đó anh Hiếu có dặn dò bà con cứ gọi anh bất cứ lúc nào cần thiết.



Trung úy Phạm Quốc Hiếu thường xuyên tặng nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: KM

“Cuộc gọi đến lúc gần 5 giờ sáng, linh cảm có chuyện quan trọng nên tôi vội bắt máy, sau đó theo địa chỉ anh Huân nói mà chạy đến. Rất vui vì chị Thúy được mẹ tròn con vuông” - anh Hiếu cho biết.

Được biết, anh Huân trước đây làm công nhân, còn vợ nấu cơm cho một trường mầm non trên địa bàn thành TP Thủ Đức.

Từ đầu tháng 6-2021, theo sự lây lan của dịch COVID-19, anh tạm thời nghỉ việc trong khi gia đình cần nhiều khoản chi cho hai đứa con nhỏ và chị Thúy đang mang thai. Mấy tuần trước, khu vực anh Huân ở bị phong tỏa vì có ca F0, cả gia đình năm người quẩn quanh trong căn nhà nhỏ, chờ hết dịch để đi làm trở lại.

Để động viên gia đình, anh Hiếu thường xuyên gửi tặng gia đình các phần nhu yếu phẩm do công an phường và bản thân anh vận động được.

Theo Công an TP.HCM, Trung úy Hiếu là Cảnh sát khu vực phụ trách Ô 19, Khu phố 6, phường Tân Phú. Từ đầu tháng 7-2021 đến nay, anh ở lại cơ quan để thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong công tác, anh cũng từng giúp đỡ một trường hợp sản phụ khác hoàn tất các thủ tục giấy tờ để giảm viện phí khi đi sinh.