Thống nhất nghiên cứu mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe 27/01/2026 17:58

(PLO)- Bộ Xây dựng và chính quyền tỉnh Bắc Ninh thống nhất cho nhà đầu tư nghiên cứu mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe nhưng trước mặt đầu tư 6 làn.

Bộ Xây dựng vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp ngày 9-1-2026 về đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Theo đó, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bắc Ninh đều có chung nhận định đường này có nhu cầu vận tải ngày càng tăng, mật độ giao thông tăng nhanh, thường xuyên xảy ra ùn ứ, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Do đó, việc nghiên cứu và sớm đầu tư mở rộng là rất cấp thiết.

Về chủ trương, Bộ Xây dựng thống nhất giao nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng tuyến theo đúng quy hoạch là 8 làn xe cao tốc, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Tuy nhiên, dự án sẽ được phân kỳ đầu tư. Trước mắt, tuyến được mở rộng lên 6 làn xe cao tốc.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: VGP

Cùng với đó, nghiên cứu mở rộng và xây mới các hầm chui; đầu tư xây dựng hệ thống đường song hành, đường gom và đường dân sinh. Trong đó, địa phương chịu trách nhiệm bố trí kinh phí đầu tư mở rộng đường song hành.

Về phương án đầu tư, cơ quan chức năng thống nhất nghiên cứu hai phương án.

Phương án 1 là mở rộng đoạn từ nút giao với quốc lộ 31 đến cuối tuyến, chiều dài khoảng 45,2 km, trong đó địa phận Hà Nội khoảng 6,97 km, Bắc Ninh khoảng 38,23 km.

Phương án 2 là mở rộng đoạn từ nút giao với quốc lộ 31 đến nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT.07) tại Km152+850, chiều dài khoảng 39,5 km. Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 1,27 km, qua Bắc Ninh khoảng 38,23 km.

Về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh đảm nhiệm vai trò này và sớm có văn bản gửi Bộ để thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ. Sau khi được giao, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết định hình thức thu phí theo quy định.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn có chiều dài 153 km, quy mô từ 6 đến 8 làn xe.

Trên tuyến có ba đoạn. Đoạn từ cầu Phù Đổng (Hà Nội) đến Bắc Giang dài 46 km, được quy hoạch mở rộng lên 8 làn xe. Đoạn Bắc Giang - Chi Lăng (Lạng Sơn) dài 64 km đang khai thác với quy mô 4 làn xe, quy hoạch 6 làn xe. Đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng dài 43 km đang xây dựng 4 làn xe, dự kiến thông tuyến cuối năm nay.

Tuyến Hà Nội - Bắc Giang hiện nay được đầu tư theo dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỉ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 4-2016, thời gian thu phí 21 năm. Tuyến dài hơn 46 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 33-34 m, vận tốc khai thác 100 km/h.

Vừa qua, liên danh các doanh nghiệp gồm Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương và Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang đề xuất mở rộng tuyến.

Theo kiến nghị của nhà đầu tư, trước mắt sẽ mở rộng thêm 2 làn xe, bảo đảm quy mô 6 làn xe tốc độ cao và mở rộng các hầm chui, với tổng mức đầu tư khoảng 3.660 tỉ đồng.

Các nút giao liên thông trên tuyến chưa bảo đảm khoảng cách sẽ được đầu tư từng bước, nhằm hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cao tốc, phù hợp điều kiện khai thác và định hướng phát triển kinh tế địa phương.

Nhà đầu tư cũng kiến nghị tiếp tục tổ chức thu phí hở như hiện nay và bổ sung thêm cửa thu phí phụ tại nút giao Đại Đình.