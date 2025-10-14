Thông tin mới nhất vụ sản xuất, buôn bán bình nước Lavie giả 14/10/2025 17:46

(PLO)- Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng phạm sản xuất, bán ra thị trường 100 bình nước Lavie giả; giá sản xuất khoảng 10.000 đồng, giá bán ra gần 70.000 đồng/bình.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin báo chí về một số vụ án điển hình do đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số này, đáng chú ý có vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là nước Lavie xảy ra tại xã Phù Đổng, Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 2-10 vừa qua, khi kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết (sinh năm 1988, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) tại địa chỉ 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, Hà Nội, Công an phát hiện, bắt quả tang những người trong xưởng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước). Cơ quan Công an sau đó thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Từ tháng 3-2025 đến hết tháng 1-10-2025, Lê Văn Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân trên địa bàn Hà Nội.

Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất hàng giả.

Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản tại địa điểm nêu trên.

Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh sục, rửa, làm sạch để bình khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng các xe ô tô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn) vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn TP.

Các đối tượng sau đó trà trộn các bình nước Lavie giả cùng với những bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn TP.

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng phạm sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng, Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình.

Từ tháng 3-2025 đến hết tháng 1-10-2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 13-10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại tại Điều 193 BLHS.

Công an đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi các bình nước Lavie giả chưa được tiêu thụ ra thị trường.