Thông tin mới vụ cô gái ném đá cây ATM và xe ô tô ở Nghệ An 13/07/2025 20:42

Chiều 13-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho hay đang tiếp tục điều tra Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là "Ngân Baby”), trú xã Nghi Lộc, Nghệ An về vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Thị Hoàng Ngân bị khống chế sau khi ném đá cây ATM và xe ô tô của người đi đường.

Như đã đưa tin, tối 11-7, nhiều người chứng kiến một cô gái bỗng nhiên ném đá nhiều lần vào cây ATM bên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, Nghệ An). Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn đập phá bàn nhựa trên vỉa hè, ném vật dụng vào ô tô của người đi đường. Một chiếc ô tô cá nhân bị trúng đá, nứt, vỡ kính chắn gió phía sau.

Video người dân ghi lại vụ việc.

Ngay sau đó, cô gái bị khống chế. Xe cảnh sát trật tự, Công an Nghệ An đã đưa cô gái về trụ sở làm việc. Tại trụ sở Công an phường Thành Vinh, cô gái khai tên là Nguyễn Thị Hoàng Ngân.

Sau đó, Công an phường Thành Vinh đã bàn giao hồ sơ và Ngân cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an Nghệ An tiếp tục tạm giữ và điều tra.

Qua điều tra ban đầu cho hay, tối 11-7, Ngân đi ăn tại quán bên đường Lê Hồng Phong. Sau đó, Ngân ra về thì xe máy không khởi động được, nghi có người phá xe của mình, Ngân bực tức và có hành động như trên.

Chiếc xe ô tô bị trúng đá vỡ kính.

Được biết, Ngân có hoàn cảnh khó khăn, từng nổi tiếng trên mạng xã hội với tên "Ngân Baby" vì có những phát ngôn gây tranh cãi…