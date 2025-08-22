Thông tin về thời điểm đoàn Trung Quốc đến Việt Nam tham gia diễu binh 22/08/2025 19:17

(PLO)- Đoàn Trung Quốc đã nhận lời tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, dự kiến đến Hà Nội vào cuối tháng 8.

Chiều 22-8, tại buổi họp báo thông tin về Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế tham dự.

Đến thời điểm hiện tại, có 6 đoàn cấp cao, gồm Belarus, Campuchia, Cuba, Lào, Nga và Trung Quốc đã xác nhận sẽ đến dự lễ. Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin tại buổi họp báo.

Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước về việc tham dự Lễ kỷ niệm của Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết đây là lần đầu tiên có Khối kiều bào tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm. “Chúng tôi đã đến buổi tập luyện để thăm hỏi, động viên các kiều bào tham gia diễu hành. 50 kiều bào đều chia sẻ rất vui mừng, tự hào khi được tham gia diễu hành trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm là người dân Việt Nam dù đang sống xa Tổ quốc” - Thứ trưởng Ngoại giao cho hay.

Ngoài ra, trong dịp đại lễ này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng mời khoảng 100 đại biểu là bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam trong suốt 80 năm qua đến tham dự.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sắp tới.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo đó, về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành; Lực lượng đứng làm nền và Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng). Lực lượng xếp hình, xếp chữ có sự tham gia của 4.600 người.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cũng thông tin Bộ Quốc phòng đã mời quân đội bốn nước tham gia lễ diễu binh, gồm: Nga, Trung Quốc, Campuchia, Lào.

Từ ngày 15-8 đến ngày 20-8, ba nước đã cử lực lượng đến Việt Nam gồm Nga, Lào, Campuchia và tham gia hợp luyện buổi đầu tiên tối 21-8 tại Quảng trường Ba Đình.

Riêng đoàn Trung Quốc đã nhận lời tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, dự kiến đến Hà Nội vào cuối tháng 8.