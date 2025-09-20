Thu phí tán sỏi khi máy hư: Ảnh hưởng niềm tin về chất lượng dịch vụ y tế công 20/09/2025 06:02

(PLO)- Hành vi của bệnh viện và nhân viên y tế không chỉ vi phạm quy định chuyên môn khám chữa bệnh, mà còn làm ảnh hưởng niềm tin về chất lượng dịch vụ y tế công.

Như PLO đã thông tin, ngày 18-9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết máy tán sỏi bị hư từ tháng 11-2023; bệnh viện gửi máy đi sửa và mượn một máy khác để điều trị người bệnh. Tuy nhiên, máy mượn sau đó cũng bị hỏng.

Hậu quả là 255 bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng lại bị áp giá tính tiền có sử dụng máy tán sỏi Laser. Khi không có máy tán sỏi, các bác sĩ gắp sỏi, thực hiện các thủ thuật khác nhưng báo cáo dùng máy tán sỏi. Hiện hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan công an để làm rõ xem có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm hay không.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang thực hiện các biện pháp khắc phục cho người bệnh cũng như thu hồi các chi phí, xử lý nhân viên có sai phạm...

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh thông tin này.

Trước thông tin trên, nhiều bạn đọc đề nghị các cơ quan chức năng sớm minh bạch kết quả điều tra, đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm để phòng ngừa tình trạng tương tự.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Long Vũ

Xử nghiêm để giữ niềm tin vào y tế

Ông Nguyễn Văn Tùng (phường Gia Định, TP.HCM) cho rằng việc thu tiền dịch vụ tán sỏi khi máy móc đã hỏng là điều “không thể chấp nhận được”.

Ông phân tích, bệnh nhân khi đã tin tưởng nộp tiền thì có quyền được hưởng dịch vụ tương ứng. Nếu bệnh viện không thực hiện được dịch vụ nhưng vẫn thu phí thì rõ ràng đã “lấy đi niềm tin và quyền lợi chính đáng của bệnh nhân”.

Ông kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh để làm gương, vì nếu chỉ dừng ở mức nhắc nhở hay rút kinh nghiệm thì sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho toàn ngành.

Đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời của cơ quan quản lý cấp cao, bà Trần Thị Hồng (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho rằng các động thái này thể hiện sự quan tâm sát sao của ngành y tế đối với việc bảo vệ quyền lợi người bệnh cũng như củng cố niềm tin của người dân.

“Tuy nhiên, việc giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho rằng "sơ suất khi không báo cáo kịp thời vụ việc” cho thấy sự thiếu sót trong công tác giám sát và quản lý tuyến dưới” - bà Hồng bày tỏ.

Với mong muốn ngành y tế thiết lập một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (phường Tân Bình, TP.HCM) kiến nghị Bộ Y tế phải siết chặt kiểm tra, đồng thời mở kênh phản ánh trực tiếp để người dân có thể báo ngay khi phát hiện sai phạm. "Không thể để người dân khi đã đau bệnh lại còn phải chịu thêm cảnh lo lắng vì sự thiếu minh bạch trong dịch vụ y tế" - chị Nhung nói.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thông tin về vụ việc. Ảnh: TH

Xử lý hình sự được không?

Về mặt pháp lý, bệnh viện và nhân viên y tế đã vi phạm các quy định pháp luật nào khi bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng lại bị áp giá tính tiền có sử dụng máy tán sỏi?

ThS-LS Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết vụ việc này không chỉ phản ánh sự vi phạm quy định chuyên môn khám chữa bệnh, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín ngành y.

Các hành vi nêu trên của bệnh viện và nhân viên y tế cho thấy dấu hiệu của các vi phạm như vi phạm quy định về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vi phạm quy định về giá và thu phí dịch vụ khám chữa bệnh, vi phạm quy định về bảo hiểm y tế...

Khi nào thì xử phạt hành chính? Về mặt hành chính, mức độ xử phạt hành chính sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, số tiền thu lợi bất chính và số lượng bệnh nhân bị ảnh hưởng. Các hình thức xử phạt có thể bao gồm phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh, hoặc tước chứng chỉ hành nghề của cá nhân liên quan... ThS-LS ĐẶNG THỊ THÚY HUYỀN

Về chế tài hình sự, tùy theo mức độ sai phạm, hậu quả thực tế và động cơ vụ lợi, hành vi này có thể cấu thành một hoặc nhiều tội danh sau:

Trước hết, dấu hiệu rõ ràng và trực tiếp nhất là tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tội danh này áp dụng khi cá nhân vi phạm quy định chuyên môn, kỹ thuật hoặc điều kiện an toàn trong hoạt động y tế. Chủ thể của tội này là người hành nghề y (bác sĩ, kỹ thuật viên) và người có trách nhiệm quản lý, phê duyệt, giám sát hoạt động khám chữa bệnh và thiết bị y tế (giám đốc bệnh viện, trưởng khoa, trưởng phòng vật tư - thiết bị).

Trong trường hợp không chứng minh được yếu tố cố ý vi phạm chuyên môn nhưng có căn cứ cho thấy người có chức vụ, quyền hạn đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, thì có thể bị xử lý về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Nếu điều tra xác định được có hành vi cố ý phê duyệt, nghiệm thu hoặc đưa vào sử dụng máy móc, thiết bị không đủ tiêu chuẩn nhằm trục lợi vì động cơ cá nhân, người có chức vụ, quyền hạn có thể bị xử lý về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc xác định tội danh cụ thể và trách nhiệm hình sự sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, LS Huyền cho rằng cần thiết phải xử nghiêm để bảo đảm tính liêm chính, an toàn và công bằng trong hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.