Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên sông Cả 23/07/2025 08:00

(PLO)- Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn tại Nghệ An, khiến hồ thủy điện Bản Vẽ ghi nhận lưu lượng lũ vượt mức. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Nghệ An và các bộ ngành triển khai ngay biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ngày 22-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện 119 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên lưu vực sông Cả.

Theo đó, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, an toàn công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là đập thủy điện Bản Vẽ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để ứng phó mưa lũ trên địa bàn.

Ngoài ra, chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai ngay biện pháp ứng phó khẩn cấp. Ảnh: ĐẮC LAM

Bộ trưởng các Bộ: NN&MT, Công Thương tổ chức theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện.

Còn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao chỉ đạo Quân khu IV và các lực lượng đóng trên địa bàn chủ động phối hợp với địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố công trình, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu; sẵn sàng hỗ trợ ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ NN&MT tổ chức theo dõi, giám sát, dự báo tình hình mưa lũ, chủ động phối hợp với các quốc gia, đối tác quốc tế thu thập bổ sung số liệu, nâng cao chất lượng dự báo mưa, dòng chảy về lưu vực sông Cả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông chính.