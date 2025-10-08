Thủ tướng yêu cầu dứt khoát không để người dân vùng lũ thiếu ăn, thiếu mặc 08/10/2025 16:38

(PLO)- Về lâu dài, để phòng chống lũ lụt, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu.

Chiều 8-10, tại tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi đi thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

"Bão chồng bão, lũ chồng lũ"

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, lực lượng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ người dân.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quý III có tới 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão lớn liên tiếp và tháng 10 vẫn còn bão; bão số 11 là "bão chồng bão, lũ chồng lũ" làm nhiều chỉ số vượt dự báo, thiết lập kỷ lục mới về lũ lụt, gây thiệt hại lớn về tính mạng người dân cũng như tài sản.

Dự báo lũ rút chậm và sẽ còn gây khó khăn cho người dân, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng nhân dân cùng vượt qua khó khăn.

Trước mắt, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 50 tỉ đồng để hỗ trợ người dân và làm những việc trước mắt.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Dứt khoát không để người dân thiếu ăn

Chỉ đạo chín nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất, tập trung tìm kiếm người mất tích và chăm lo cho người bị thương.

Cùng với đó, hỗ trợ người dân, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá trường lớp.

"Các cơ quan phải bám sát tình hình nước rút để làm ngay những việc này" - Thủ tướng nói rõ và yêu cầu các lực lượng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt. Đặc biệt phải đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan khôi phục hạ tầng giao thông, điện, viễn thông..., vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình dân cư.

Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026.

Đồng thời, triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội...