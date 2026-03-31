Kết thúc giải tứ hùng U-23 Quốc tế-CFA Cup: Thua Trung Quốc, U-23 Việt Nam về chót 31/03/2026 20:39

Lượt trận cuối cùng của giải tứ hùng U-23 quốc tế - CFA Cup vừa kết thúc tại Tây An, Trung Quốc. Theo đó, U-23 Việt Nam đã thua chủ nhà U-23 Trung Quốc 0-1 và về cuối cùng.

U-23 Việt Nam đã ghi thêm nợ trước U-23 Trung Quốc kể từ bán kết U-23 châu Á thua 0-3.

U-23 Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 và đứng chót giải khi chỉ có 1 điểm. Ảnh: CTP

Bàn thắng duy nhất trận đấu cuối cùng này do công Du Yuezheng ghi phút 39 vào lưới Cao Văn Bình. Đó là tuyệt phẩm bàn thắng. Trước vùng cấm của Cao Văn Bình, Du Yuezheng lao đến tì đè và xoay người rồi tung chân “vút” bóng bằng mu chính diện, quả bóng bay cao rồi bất ngờ chui xuống theo quỹ đạo rất quái, Văn Bình lố đà không thể với tới bóng.

Với kết quả này U-23 Việt Nam chỉ có được 1 điểm qua 3 trận. Một điểm đó là trong trận hòa 1-1 với U-23 Triều Tiên ở lượt trận đầu.

Triều Tiên đánh bại Thái Lan 3-1 có cùng 5 điểm như Trung Quốc như tốt hơn hiệu số bàn thắng bại và lên ngôi vô địch. Ảnh: CTP

Đội bóng trẻ Việt Nam thua Thái Lan và Trung Quốc cùng tỉ số 0-1 và chấp nhận về cuối cùng.

Ở trận thứ nhất của lượt trận cuối cùng, U-23 Triều Tiên đã đánh bại U-23 Thái Lan 3-1 và đồng thời lên ngôi vô địch nhờ hơn Trung Quốc ở hiệu số bàn thắng bại khi hai đội cùng 5 điểm. Triều Tiên hòa Việt Nam 1-1, hòa Trung Quốc 1-1 và thắng Thái Lan 3-1.

Chủ giải U-23 Trung Quốc hòa Thái Lan 2-2,hòa Triều Tiên 1-1 và thắng Việt Nam 1-0.

Thái Lan có được 4 điểm qua trận thắng Việt Nam 1-0, hòa Trung Quốc 2-2.